Noch läuft die Open-Air-Saison, doch in Radolfzell kündigt sich schon die nächste Veranstaltungsreihe ein, die weniger auf gutes Wetter angewiesen ist: der Kabarett-Winter 2024 im Milchwerk. Von Februar bis April nächstes Jahr werden wieder sieben Kabarettisten nach Radolfzell kommen.

Seit 1999 zusammen auf der Bühne

Los geht es am 18. Februar 2024 mit dem eigentlichen Höhepunkt der Reihe: Eure Mütter. Das deutsches Komiker-Trio, bestehend aus Andreas Kraus, Donato Svezia und Matthias Weinmann, besticht mit derben Humor, gemischt mit Gesang und sogar Tanz. Eure Mütter bringen ihr Programm „Fisch vom Friseur“ mit, das mittlerweile achte des Trios. Und nicht nur auf der Bühne können die drei erfahrenen Comedian überzeugen: Ihr YouTube-Kanal hat 88.200 Abonnenten und mehr als 60 Millionen Views.

Das Publikum könne sich laut der Ankündigung des Veranstalters auf „einen einzigartigen Mix aus lustigen Songs, skurrilen Sketchen und absurden Performances“ freuen. Karten gibt es schon jetzt ab 27,40 Euro.

Weiter geht es am 1. März 2024 mit den Kächeles. Käthe und Karl-Eugen setzen nicht nur auf ihren unverfälschten schwäbischen Dialekt, sondern auch auf Situationskomik und Dialoge mitten aus dem Leben. Die Bühnen-Ehe von Ute Landenberger und Michael Willkommen hält bereits seit mehr als 20 Jahren.

Das Schattentheater Moving Shadows kommt am 3. März 2024 ins Milchwerk. | Bild: Michaela Köhler-Schär

Das Schattentheater Moving Shadows kommt am 3. März 2024 ins Milchwerk. Acht Menschen, eine Leinwand, dazu Licht und Musik – mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise rund um den Globus und durch die Fantasiewelten Hollywoods, kündigt der Veranstalter diese außergewöhnliche Show an. Bekannt geworden ist das Schattentheater durch die Fernsehsendung „Das Supertalent“.

Hier schafften es „Die Mobilés“ in der deutschen Version bis zum Halbfinale, die französische Ausgabe verließen sie dann als Sieger. Beim weltgrößten Comedy-Festival „Juste pour rire“ in Montreal gewannen sie gleich zwei von insgesamt sechs Preisen, den „Kreativitätspreis“ und „Sieger der Herzen“.

Ein alter Bekannter in Radolfzell ist René Sydow, der am 23. März 2024 wieder ins Milchwerk kommt. Dann bringt er sein aktuelles Programm „In ganzen Sätzen“ mit. Hier bei geht es laut dem Veranstalter um alles, was in der Sprache oder Gesellschaft verschwiegen oder zerredet wird. Auf die Frage: „Darf man das noch sagen?“, lautet seine Antwort: „Ja, aber in ganzen Sätzen.“

Am 13. April 2024 ist der Liedermacher, Sänger und Autor aus Köln, William Wahl angekündigt. Das Programm lautet „Nachts sind alle Tasten grau“. Bekannt ist William Wahl vor allem auch als Solo-Sänger der A-capella-Band Basta. Solo überzeugt der Klavierkabarettist mit beeindruckender Eleganz und komödiantischem Feinsinn, wie der Veranstalter mitteilt. Dieser Abend biete eine Mischung aus Kabarett, Kunst, Komik und Klavier.

Bekannt aus Funk und Fernsehen

Ein Vollprofi auf der Bühne ist auch Mirja Boes, die am 14. April 2023 erwartet wird. Sie ist nicht nur bekannt durch diverse TV-Sendungen wie „Die Dreisten Drei“, sie überzeugte auch als Moderatorin und Schauspielerin. Hier beginnt der Vorverkauf der Tickets erst ab dem 11. September.

Mirja Boes ist ein Vollprofi auf der Bühne und im Fernsehen. | Bild: LARSLAION

Den Abschluss des diesjährigen Kabarett-Winters macht die Kabarettistin und Chansonsängerin Tina Teubner, die am 20. April 2024 im Milchwerk zu Gast sein wird. Erst in diesem Jahr erhielt sie für ihr Programm „Wenn du mich verlässt, komm ich mit“ einen Preis bei den 12. Memminger Kabaretttagen. Und dieses möchte sie auch im Milchwerk präsentieren.