Schüler der Eingangsklasse des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums an der Mettnau-Schule in Radolfzell gehören zu den Preisträgern eines Wettbewerbs des Landtags von Baden-Württemberg. Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz zeichnete 19 Preisträger mit persönlichen Urkunden aus und übergab Sachpreise, so eine Pressemitteilung.

Wettbewerb soll auf Politik neugierig machen

Wie in jedem Jahr ging es auch beim 64. Wettbewerb um brandaktuelle, gesellschaftlich relevante Themen. Unter dem Motto „Komm heraus, mach mit“ wurden alle Schüler Baden-Württembergs durch Landtagspräsidentin Muhterem Aras aufgerufen, zu brisanten politischen Themen Stellung zu nehmen. Der Wettbewerb will junge Leute auf Politik neugierig machen und sie zu intensivem, kritischem und tolerantem Engagement für die Demokratie anspornen.

Einen dritten Preis erhielten Morena Grieshaber, Mona Hildebrand, Magdalena Hugenschmidt, Laura Kahl, Jana Müller, Mareike Ott, Sarah Raif, Lars Schultz-Brauns, Rojin Toptik, Tatjana Tröndle, Rebecca Unguras, Helena Wieser, Emma Wolfer, Jana Wörner und Sema Yahia. Anabell Kaiser, Sevde Nur, Katharina Smija und Amelie Weber erreichten den zweiten Platz. Die engagierten Schüler der Mettnau-Schule präsentierten zusammen mit ihrer Lehrerin Monika Engler Lösungsansätze zu unterschiedlichsten Themen.

Mit Formaten wie zum Beispiel Umfragen, Facharbeiten, Reden und mehr wurden wissenschaftliche Arbeitsweisen geübt, aber auch mit kreativeren Herangehensweisen durch Comics, Gedichte oder Briefe, Themen wie Freundschaft, Diskriminierung, Sport oder die Erfahrungen während der Corona-Pandemie bearbeitet.

Fragen an den Landtagsabgeordneten

Die Schüler nutzten den Besuch von Hans-Peter Storz, um viele Fragen loszuwerden. Dabei ging es zum Beispiel um den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die Frage, wie unter anderem mehr Studienplätze im Fach Medizin geschaffen werden können.