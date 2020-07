von Natalie Reiser

Karin Heydgen, Sportkoordinatorin der Stadt Radolfzell, informierte den Jugendgemeinderat Radolfzell über das Projekt. Es befinde sich aktuell in der Planungsphase. Es würden verschiedene Gutachten eingeholt: Ein Bodengutachten zur Feststellung eventueller Altlasten sowie ein archäologisches Gutachten. Aufgrund der Nähe zum See werde geprüft, ob beispielsweise Reste von Pfahlbauten vorhanden seien.

Zum Schutz der Natur und auch im Hinblick auf Anwohner werden ein Lichtemissions- und ein Lärmschutzgutachten eingeholt. Hierfür müssten detaillierte Spielpläne eingereicht werden, so Heydgen. Ferner sei ein Artenschutzgutachten gefordert.

Was die Gestaltung des Platzes angeht, sei die Stadt offen für alles, was gut zu finanzieren sei. In der Vergangenheit hatte der Jugendgemeinderat bereits ein Sockerfeld vorgeschlagen. Rolf Weishaupt von der mobilen Jugendarbeit brachte die Idee eines Funtracks für Biker ins Spiel.