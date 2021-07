Mehr Plätze und Freizeitangebote für Jugendliche und einen stärkeren Fokus auf das Thema Klima- und Umweltschutz. Mit diesen Forderungen gegen Jugendlichen aus Radolfzell in die Wahl zum Jugendgemeinderat. 15 Jugendliche möchten die Stadt aktiv mitgestalten und Mitglied im Jugendgemeinderat in Radolfzell werden.

Solch ein Gremium ist selten

Das Gremium wird seit Montag, 12. Juli, bis zum Sonntag, 18. Juli, bis 18 Uhr neu gewählt. Als eine der wenigen Städte im Landkreis Konstanz hat Radolfzell – nur Engen hat noch solch ein Gremium – schon lange einen Jugendrat, welches jungen Menschen ein Mitspracherecht in der Kommunalpolitik ermöglicht.

Radolfzell Das sind die Kandidaten für den Jugendgemeinderat Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Die Gründung des JGR im Jahr 1992 ging auf eine Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Günther Neurohr zurück. Er habe sich als Modell den JGR in Weingarten angesehen, der erste in Baden-Württemberg. Als eines der prominentesten Projekte des Jugendgemeinderates ist das Konzert „Rock am Segel“, welches vor der Corona-Pandemie jährlich am letzten Schultag stattfand. Doch auch freies W-Lan an öffentlichen Plätzen, Grillstellen und eine Jugendhütte hat der JGR für die Radolfzeller Jugend realisieren können.

Radolfzell Radolfzeller Jugend hält zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Ihre Stimme abgeben können alle Jugendlichen in der Kernstadt und den Ortsteilen, die am Wahltag mindestens drei Monate mit Hauptwohnsitz in Radolfzell oder in den Ortsteilen gemeldet sind. Außerdem müssen sie am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet, das 21. Lebensjahr jedoch noch nicht vollendet haben, heißt es in der Presseinformation weiter.

Aus jeder Schule sind Schüler dabei

Damit möglichst unterschiedliche Jugendgruppierungen im Gremium vertreten sind, gebe es sogenannte Garanten-Plätze. Das bedeute, dass jede Schule einen Sitz habe. Das Ergebnis der Wahl wird am Montag, 19. Juli, bekannt gegeben.

Zum ersten Mal wird es wegen der Corona-Pandemie auch die Möglichkeit geben, online abzustimmen. Auf der Wahlbenachrichtigung ist ein Code abgedruckt, mit dem man bequem auch von Zuhause aus wählen kann. Wer bis jetzt noch kein Schreiben erhalten habe, könne sich an die Leiterin der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates, Eva-Maria Beller, wenden, Telefon (07732) 82 33 62 20, E-Mail evamaria.beller@radolfzell.de.