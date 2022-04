Jugendliche des Angelsportvereins (ASV) Radolfzell und des Kanuclubs Radolfzell haben sich am Samstag in den frühen Morgenstunden bei steifer Brise und kühlen Temperaturen zu einer Putzete getroffen. Nach einer kleinen Stärkung ging es um 8 Uhr mit Zangen und Eimern bewaffnet in Richtung Wasserspielplatz. Auf dem Hinweg wurde laut Pressemitteilung jede Menge Abfall aus den Hecken entlang der Gleise gefischt. Vom Wasserspielplatz aus ging es dann zurück, wobei die Seeseite vom Müll befreit wurde.

„Da kam schon eine enorme Menge Unrat zusammen“. sagte Lars Vitters, Organisator und Jugendwart des ASV Radolfzell. „Ich freue mich riesig, und bin stolz, dass sich so viele von meinen Jugendlichen bereit erklärt haben, an einem Samstag ihre wohlverdiente Freizeit dafür opfern, die Hinterlassenschaften ihrer Mitmenschen zu beseitigen.“ Zudem hätten sie Bekannte, Freunde und Eltern mitgebracht, die ebenfalls bei der Müllsammel-Aktion mitmachten.

Corona-Masken belasten Umwelt

Vor allem die in letzter Zeit häufig in der Natur entsorgten Corona-Masken seien ein Problem für die Umwelt, erklärte Vitters: „Nach einer Schätzung von Greenpeace dauert es circa 450 Jahre, bis sich eine Maske vollständig aufgelöst hat.

Ich plane für nächstes Jahr auf jeden Fall eine Wiederholung der Seeputzete, vielleicht mit noch mehr Teilnehmern und hoffentlich besserem Wetter. Ein großes Dankeschön geht an Ralf Wiedemann und sein Team von den technischen Betrieben Radolfzell, die uns ganz unkompliziert die benötigten Utensilien zur Verfügung gestellt haben und alles wieder abholten.“

Der Angelsportverein Frühauf Radolfzell plant für dieses Jahr noch weitere Veranstaltungen – unter anderem Fischen mit befreundeten Vereinen, Zeltlager, einen Ausflug in das Wasserwerk in Sipplingen mit Führung sowie das Fischerfest, das – nach einer Corona-Pause – vom 15. bis 17. Juli endlich stattfinden soll.

Außerdem sind neue Mitglieder in der Jugendgruppe willkommen – das Mindestalter dafür ist zehn Jahre. Weitere Informationen gibt es hier.