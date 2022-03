Mit dem Gemeinschaftskonzert „250 Jahre und kein bisschen leise“ am Sonntag, 10. April, 18 Uhr, im Radolfzeller Milchwerk startet die Stadtkapelle Radolfzell 1772 unter ihrem Dirigenten Kuno Rauch musikalisch in ihr großes Jubiläumsjahr. Gleichzeitig gibt das Jugendblasorchester (JBO) sein Comeback nach langer coronabedingter Konzertpause. Dies schreibt die Stadtkapelle in einer Pressemitteilung.

JBO bestreitet ersten Teil des Abends

Den Auftakt des Abends macht demnach das Jugendblasorchester mit „Celebration and Dance“ von Robert Sheldon. Im Anschluss wagt sich das junge Ensemble an die „Green Hills Fantasy“ des österreichischen Komponisten Thomas Doss – ein anregendes Programmstück über die Landschaft des Mühlviertels.

Es folgt das komplexe Stück „Pilatus“ von Steven Reinecke, welches weltweit aufgeführt wird und dem musikalischen Nachwuchs die Gelegenheit bietet, sein Können unter Beweis zu stellen. Am Ende seines Auftritts will das Jugendblasorchester mit „Total Toto“, einem Medley aus den größten Hits der US-amerikanischen Band, für Stimmung im Saal sorgen.

Im Zeichen des 250. Jubiläums

Der zweite Teil des Abends steht im Zeichen des 250. Jubiläums der Stadtkapelle. Das Orchester eröffnet seinen Konzertteil mit der „Jubilee Ouverture“ von Philip Sparke, gefolgt von dem laut Mitteilung teuflisch rasanten „Danse Diabolique“ des österreichischen Komponisten Josef Helmesberger jun.

Danach findet das Jubiläumskonzert mit dem Auftragsstück „Lacus Acronius“ (Untersee) seinen konzeptionellen Höhepunkt. Die Komponisten Nikodemus Gollnau und Johannes Mittl wurden eigens für das Jubiläumsjahr der Stadtkapelle mit dieser Komposition betraut. Ihre sinfonische Dichtung nimmt die Zuhörer mit auf einen atmosphärischen Streifzug durch Radolfzell und die Landschaft des Untersees.

Radolfzell-Stahringen Paralympics: Anna-Lena Forster als Vorbild gefeiert Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadtkapelle Radolfzell freue sich, mit dieser Uraufführung ein musikalisches Ausrufezeichen zu setzen und die Verbundenheit des Orchesters und des Vereins mit seiner Heimatstadt in besonderer Weise zu betonen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Programm endet mit einem heiteren Ausflug in die Folk Music des US-amerikanischen Bundestaates New York: „Songs from the Catskills“ von Johan de Meij sei eingängig und mitreißend und damit ideal, um den musikalischen Abend fulminant zu schließen, schreibt die Stadtkapelle.

Konzertreise nach Österreich

Das Orchester plant für sein Jubiläumsjahr neben zahlreichen Aktivitäten in Radolfzell auch eine Konzertreise nach Österreich mit einem Auftritt bei den renommierten Promenadenkonzerten in Innsbruck.

Eintrittskarten zum Frühjahrskonzert am Sonntag, 10. April, um 18 Uhr im Milchwerk Radolfzell gibt es im Webshop auf der Seite der Stadtkapelle Radolfzell und an der Abendkasse. Sie kosten 12 Euro, Schüler und Studierende bezahlen 10 Euro.