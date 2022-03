von pm

Noch dauert es zwar noch, bis die diesjährige Kulturnacht stattfindet: Seit vielen Jahren hat sich die Nacht vom zweiten auf den dritten Oktober fest als Termin verankert, an dem Künstler und Kunstschaffende aus Radolfzell, den Ortsteilen sowie der Höri ihre Ateliers öffnen und im öffentlichen Raum ihre Kunstwerke zeigen. Ab sofort können sich die Künstler aber schon einmal für die Kulturnacht anmelden.

Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung schreibt, haben neben einheimischen Künstlern in diesem Jahr erneut auch auswärtige Künstler die Möglichkeit, im Nachrückverfahren an der Kulturnacht teilzunehmen – vorausgesetzt, nach Anmeldeschluss sind noch Plätze verfügbar und die Teilnahmekriterien werden erfüllt. Eine endgültige Zusage erteile das Kulturbüro nach der Anmeldefrist. Eine weitere gute Nachricht gibt es für Künstler unter 35 Jahren: Nehmen sie zum ersten Mal an der Kulturnacht teil, sind sie von den Teilnahmegebühren befreit.

So sind Anmeldungen möglich

Die Anmeldungen für die Kulturnacht und die Datenmeldungen sind ausschließlich über die hinterlegten Anmeldeformulare auf der Seite des Kulturbüros im Internet unter www.kulturbuero-radolfzell.de/Kulturnacht möglich. Anmeldeschluss ist der 11. April. Für Rückfragen steht das Team des Kulturbüros unter der Telefonnummer (07732) 81377 oder per Mail unter kulturbuero@radolfzell.de zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr stellten 42 Künstler und Künstlergruppen an 18 Orten in Radolfzell sowie in den Ortsteilen Böhringen und Markelfingen im Rahmen der Kulturnacht ihre Werke aus. 2020 konnte die Kulturnacht wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.