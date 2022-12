Im Rahmen des Innenstadtkonzeptes der Stadt Radolfzell soll der Platz am Forsteibrunnen an der Seestraße und der Forsteistraße saniert werden. Geplant sind die Erneuerung des Baumquartiers für dort wachsende historische Kastanien, außerdem eine Neupflanzung sowie ein Austausch der sanierungsbedürftigen Einfassungen und die Ergänzung des Brunnenplatzes um Sitzgelegenheiten.

Baldige Umsetzung

Fällig werden für die Umbauarbeiten mit Sicherheitsaufschlag 49.000 Euro. Im Ergebnishaushalt stehen allerdings nur 35.000 Euro bereit – für die Beauftragung war also die Bereitstellung von zusätzlichen 14.000 Euro nötig.

Radolfzell Radolfzeller helfen in der Not: Zahlreiche Menschen unterstützen die Tafel Das könnte Sie auch interessieren

Und zwar bald: Wie es in den Unterlagen zur jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses heißt, ist eine zeitnahe Beauftragung und Bestellung nötig, um die Sanierungsarbeiten noch vor der nächsten Vegetationsperiode umsetzen zu können. Das Ausschussgremium stimmte der Bereitstellung des Geldes zu. Umgesetzt werden sollen die Maßnahmen nun bis Ende März 2023.

Eine Holzauflage muss sein

Allerdings gab es einige Anmerkungen der Räte. Siegfried Lehmann (FGL) störte sich daran, dass im Entwurf eine Holzauflage für die Sitzgelegenheiten lediglich als „optional“ aufgeführt wurde. Er sprach sich deutlich für die Holzauflagen aus.

Außerdem wünschte er, dass – anders als im Entwurf eingezeichnet – nicht nur in Richtung der Straße, sondern auch in Richtung der Fußgängerzone Sitzgelegenheiten am Platz angebracht werden. Das Gremium stimmte schließlich für die Anbringung der Holzauflagen und die Ausrichtung in Richtung Innenstadt.

Stolperfallen in der Innenstadt

Christof Stadler (CDU) nutzte die Gelegenheit, um noch weiteren Sanierungsbedarf in der Innenstadt anzusprechen. So gebe es viele Stolperfallen, hauptsächlich durch Betonsteine aus dem Pflaster. „Das ist grob fahrlässig, wenn man das nicht macht“, sagte er.

Radolfzell Einer der ältesten Brunnen der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Laut Angelique Augenstein, Leiterin des Dezernats Stadtentwicklung und Mobilität, sei die Behebung des Problems aber nicht so leicht: „Wir haben keine Leute, die das machen können“, erläuterte sie. Man müsse mit den verfügbaren Ressourcen priorisieren und sich zuerst um wichtige Stellen kümmern. „Aber wir nehmen das mit auf und schauen, dass wir das möglichst schnell machen.“

Poller gegen den Verkehr?

Stadlers Fraktionskollege Bernhard Diehl nannte den Verkehr als Problem, dadurch gehe das Pflaster kaputt. Er fragte, ob nicht mit versenkbaren Pollern gearbeitet werden könne.

Und Christof Stadler kündigte im Gespräch mit dem SÜDKURIER im Nachgang zur Sitzung schon an, die dringende Behebung der Stolperfallen noch einmal auf den Tisch bringen zu wollen: „Da nehme ich sie nicht aus der Verantwortung raus“, sagte er über die Stadtverwaltung. Im Bezug auf den Haushalt solle ein Antrag gestellt werden, damit für die Maßnahmen Geld in die Hand genommen wird.