von Gerald Jarausch

Mit einer leichten Verzögerung hat an diesem Wochenende der Verein Zeller Kultur den Kulturbetrieb in der alten Konzertmuschel auf der Mettnau wieder aufgenommen. Nachdem am Freitag der Boogie Woogie Pianist Frank Muschalle den Auftakt markiert hat, stand am Sonntagvormittag das Sextett „Ladwig‘s Horns und Beat“ als erstes Konzert der Jazz-Open-Reihe auf der Bühne. Zuvor mussten bereits zwei der insgesamt 13 vorgesehenen Konzerte der Reihe coronabedingt abgesagt werden.

Erster Konzertbesuch seit längerer Zeit

Für viele Besucher dürfte es einer der ersten Konzertbesuche seit längerer Zeit gewesen sein. Die Spiel- und Veranstaltungspause hat Musikern, Besuchern und Veranstaltern in den vergangenen Wochen und Monaten gleichermaßen zugesetzt. Die Kulturschaffenden sind dadurch sogar in ihrer Existenz bedroht. Lediglich durch eine finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg sind die zwei Konzertreihen der „Zeller Kultur“ in der Konzertmuschel in diesem Jahr überhaupt möglich.

An so manche Vorschrift ,die sich durch die Pandemie ergibt, müssen sich die Menschen noch gewöhnen. Die sonst frei zugängliche Fläche an der Konzertmuschel war mit Flatterband abgesperrt, so dass die Veranstalter eine Kontrolle über die Besucher erlangen konnte. Die Menge der Personen innerhalb der Begrenzung war auf 99 begrenzt. Sämtliche Besucher hatte ihren Namen mit Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu hinterlegen. „Wir haben ein Hygienekonzept vorlegen müssen, dass vom Ordnungsamt genehmigt wurde“, erklärte Organisator Volker Wagner.

Zarte Neuaufnahme des Kulturbetriebs: Am Sonntag spielte das Sextett „Ladwig‘s Horns and Beat“ in der alten Konzertmuschel. Im Vordergrund Wolfgang Eisele, im Hintergrund (von links) Schlagzeuger Martin Deufel, Carlo Schöb und Uwe Ladwig. Es fehlen hier Benjamin Engel und Lukas Gallati. | Bild: Jarausch, Gerald

Dem musikalischen Erlebnis taten die Vorschriften keinen Abbruch: Das Sextett von Uwe Ladwig spielte vornehmlich Stücke aus der aktuellen CD, die sich den Brüdern Nat und Julian „Cannonball“ Adderly widmet. Die Mischung aus Souljazz, Hardbop, Gospel und Blues kam beim Publikum auf der Mettnau gut an. Die Tiefe erhielten die Stücke durch den charakteristischen Sound der Tubax. Das Kontrabass-Saxofon wurde von Uwe Ladwig bedient.