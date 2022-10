Radolfzell vor 2 Stunden

Ist er eine Gefahr für sich und andere? Gericht schickt jungen Mann in die Psychiatrie

Im März schlug ein 27-Jähriger einer Frau beim Strandbad in Radolfzell gegen den Kopf. Im April griff er einen Bediensteten in der JVA Konstanz an. Nun hat das Landgericht Konstanz seinen Fall verhandelt.