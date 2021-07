Stuttgart hat‘s, Freiburg hat‘s, Konstanz hat‘s und Radolfzell soll es nun auch bekommen: das Zweckentfremdungsverbot. Mit dieser Satzungsänderung soll Wohnraum für den Mietmarkt erhalten bleiben und nicht für touristische Zwecke verwendet werden. Ein entsprechender Antrag der Freien Grünen Liste brachte das Thema in den Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik. Nach eingehender Diskussion ist der Verwaltung der Auftrag erteilt worden, eine entsprechende Satzung zu erarbeiten und zu prüfen.

Wohnraum soll in erster Linie zum Wohnen da sein

Die FGL fordert in ihrem Antrag, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für allgemeine Wohngebiete der Neubau von Ferienwohnungen untersagt werden soll. Grundsätzlich soll die Nutzung von Wohnraum für den touristischen Zweck stärker reglementiert werden. „Vieles liegt in einer Grauzone, deswegen ist es notwendig, dass wir jetzt reagieren“, begründet FGL-Fraktionssprecher Siegfried Lehmann den Antrag.

Zur Satzung Mit dem Zweckentfremdungsverbot soll gerade in Städten, die einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben, Wohnraum für Mieter erhalten bleiben. Die Landesregierung Baden-Württemberg hatte im Jahr 2013 ein Gesetz herausgebracht, welches den Kommunen das Verbot der Zweckentfremdung ermöglicht. In begehrten Studentenstädten wie Freiburg oder Konstanz gibt es diese Satzung bereits seit Jahren, aber auch kleinere Gemeinden prüfen derzeit eine Reglementierung der Ferienwohnungen. Es ist aber kein grundsätzliches Verbot.

Bis Ende des Jahres will Thomas Nöken, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Baurecht, eine Satzung erarbeiten. Allerdings sei die Wohnungsnot in Radolfzell rein rechnerisch nicht ganz so groß, wie viele annehmen würden. Es müsse erst geprüft werden, ob die Wohnraumanalyse der Stadt Radolfzell als ausreichende Begründung angesehen werden könne.

Radolfzell Naturschützer Thomas Giesinger pocht darauf: „Wir müssen mehr im Bestand bauen“ Das könnte Sie auch interessieren

Radolfzell erreiche beim Indikator „Wohnungsversorgungsgrad“, also dem Verhältnis von Haushalten zu Wohnungen, eine leichte Überversorgung bei einem Wert von 101,6 Prozent. Beim Indikator „Versorgung Neubürger“, also beim Verhältnis neuer Wohnungen zum Zuzug, erreiche Radolfzell exakt den Schwellenwert von 1,0, rechnet die Verwaltung vor. Sollte sich auch dieser Wert durch die Neubaugebiete, die aktuell in Arbeit seien, verbessern, gebe es keine rechtliche Begründung mehr für das Zweckentfremdungsverbot, sagte Nöken.

Sorge um hohe Beratungskosten

Für komplett unnötig erachteten Walter Hiller (Freie Wähler) und Richard Atkinson (FDP) das angestrebte Zweckentfremdungsverbot. Hiller befürchtet zu hohe Kosten für juristische Berater bei der Ausarbeitung einer solchen Satzung. „Mit dieser neuen Satzung schaffen wir keine einzige neue Wohnung“, sagte Hiller.

Radolfzell Bezahlbare Wohnungen in Radolfzell gesucht: Der Freundeskreis Asyl versucht das Thema sozialer Wohnungsbau wieder auf die Agenda zu setzen Das könnte Sie auch interessieren

Und Atkinson wollte sich nicht in das Privateigentum einmischen. „Man kann den Leuten nicht vorschreiben, was sie mit ihrem Eigentum machen dürfen“, so der FDP-Stadtrat. Außerdem sei eine Ferienwohnung oft auch Teil der Finanzierung eines Eigenheims. Anja Matuszak (FGL) wollte dieses Argument nicht gelten lassen: „Im Grundgesetz steht nicht ohne Grund, dass Eigentum verpflichtet.“

Radolfzell Das sagen die Radolfzeller Gemeinderatsfraktionen zum Thema sozialer Wohnungsbau Das könnte Sie auch interessieren

Gisela Kögel-Hensen (FGL) versuchte zu relativieren: „Wir werden sicher nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen.“ Ferienwohnungen werde es in Radolfzell auch weiterhin geben. Die neue Satzung sei eine Chance, das touristische Angebot auf die Bedürfnisse der Stadt anzupassen. Um Kosten bei der Erarbeitung des Zweckentfremdungsverbotes zu sparen, schlug Siegfried Lehmann vor, doch einfach bei den Kommunen in die Satzung zu schauen, die diese bereits eingeführt haben. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.“