Gut zwei Monate ist es her, dass der Jugendgemeinderat (JGR) ein Jugendhearing durchführte, um sich nach den Wünschen der Jugendlichen zu erkundigen. Und gut ein Monat ist es her, dass der JGR die Ergebnisse das erste Mal präsentierte. Seither ist klar: Die Jugend in Radolfzell ist unzufrieden mit dem Skatepark. Er sei überfüllt, der Weg dorthin voller Schlaglöcher, die Bahnen zu klein – „und viele Skater haben Angst, unerfahrene Kinder versehentlich umzufahren“, fasst Carolina Groß, die stellvertretende Vorsitzende des JGR zusammen.

Sie hatte zusätzlich zum Jugendhearing eine weitere Online-Umfrage gestartet, um die Situation der Skater besser zu verstehen. „Und ich war überrascht“, sagt Groß bei der letzten Sitzung des JGR. Kaum war die Umfrage online, blinkte ihr Handy mit den ersten Ergebnissen auch schon wieder auf. Binnen einer Stunde hätten 70 Jugendliche mitgemacht.

„Das zeigt, wie wichtig, das Thema ist.“ Und es zeige, dass der Skatepark kaum noch als Sportstätte genutzt werden kann. In der zweiten Umfrage nennen die Jugendlichen ihn frustriert „Spielplatz“. Ein Schüler schreibt, dass „er an einem Tag sechs Unfälle mit jüngeren, unerfahrenen Kindern hatte“, zitiert Groß.

Der Jugendgemeinderat sei darum im Gespräch mit Philipp Feldschmid von der Abteilung Landschaft und Gewässer der Stadt Radolfzell. Um gemeinsam mit ihm nach Lösungsansätzen zu suchen. Denn: Denkbar sei eine Erweiterung des Skateparks, bei dem es zwei Bereiche, einen für Profis und einen für unerfahrene Skater, geben könnte. Vielleicht sogar eine Pumptrackanlage.

Spendenangebote für eine Flutlichtanlage

Viele Skater wünschten sich zudem eine bessere Beleuchtung, etwa durch Flutlichter. Rolf Weishaupt, zuständig für die mobile Jugendarbeit in Radolfzell, hatte deshalb unverbindlich ein paar Anfragen verschickt. Mit positiven Ergebnis.

Denn: Der Rotary Club habe zugesagt, die Flutlichtanlage mit 2000 Euro mit zu finanzieren. Zudem gebe es dafür auch eine private Spende von 1000 Euro, auf die die Jugendlichen zurückgreifen könnten.