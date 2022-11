von Gerald Jarausch

Die Probleme von Jugendlichen in Radolfzell wiederholen sich offenbar von Generation zu Generation. Besonders der Wunsch nach einem Treffpunkt in der Innenstadt scheint seit Jahrzehnten eine Herkulesaufgabe für die Jugendlichen zu sein. Vor mehr als 50 Jahren nahm eine Gruppe von Jugendlichen die Initiative selbst in die Hand und nutze ein Abbruchhaus in der Gerbergasse für einen Treffpunkt.

Der „Leierkasten“ war von 1969 bis 1980 wohl der Treffpunkt schlechthin für alle jungen Menschen, die politisch interessiert waren. Eine Gruppe von ehemaligen Betreibern und Gästen besteht bis heute. Sie feierten im Jahr 2019 ein großes Fest, zu dem Ehemalige aus der ganzen Welt anreisten. Das Gebäude selbst wurde bereits in den 80er Jahren abgerissen. Es folgte die Besetzung des ehemaligen Feuerwehrhauses am heutigen Untertorplatz, die in einer polizeilichen Räumung gipfelte.

Jugend sucht noch immer einen Raum für sich

Seither suchen die Jugendlichen in Radolfzell im Grunde nach einer Unterkunft in der Innenstadt, in der sich sich selbstverwaltet treffen können. Der Wunsch besteht auch aktuell noch. Immerhin gibt es den Jugendgemeinderat, der in Kontakt mit den politischen Vertretern in der Stadt steht. Ein Treffpunkt, wie man ihn sich wünscht, ist dennoch nicht in Sicht. Eine Spende der ehemaligen Leierkasten-Betreiber und Gäste von 2000 Euro soll nun den Grundstock für eine künftige Einrichtung bilden.

So zumindest möchten die Leierkasten-Veteranen das Geld verwendet wissen, das sie bei ihrem Fest als Eintrittsgeld erwirtschaftet haben. Außerdem ist man bereit, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn es um die Suche und Umsetzung des Treffpunktes geht. „Ich sehe mehrere Möglichkeiten“, sagte Hans-Joachim (Hotte) Schiller, der den Leierkasten selbst als Wirt zeitweise führte, bei der Übergabe des Geldes im Jugendgemeinderat.

Dort nahm man die Spende gerne an, auch wenn ein Treffpunkt bisher keinen konkreten Ort in der Stadt hat. Hauptsache, es dauert nicht weitere 50 Jahre, bis man einen geeigneten Standort in der Stadt findet.