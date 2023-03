Beim Dialogforum Wohnen erarbeiten Bürger und Fachleute Richtlinien, wie künftig in der Stadt gebaut werden soll. Dabei fordern die Beteiligten weniger Flächenverbrauch, mehr Grün und mehr sozialen Wohnungsbau.

Radolfzell wächst und es fehlt an Wohnraum. Doch wie sollte oder müsste in der Stadt zukünftig gebaut werden, um den Bedarf zu decken? Welche Art von Wohnungsbau braucht Radolfzell? Und was wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger? Bei der ersten