Es ist ein Schritt zurück zu mehr Normalität. Ab Montag, 4. Mai, öffnet die Stadtverwaltung ihre Dienstgebäude wieder schrittweise für den Publikumsverkehr. Den Beginn macht das Bürgerbüro im Rathaus. Auch die Tourist-Information und das Kundencenter der Stadtwerke Radolfzell öffnen wieder ihre Türen. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Öffnung der weiteren Verwaltungsbereiche mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten werde derzeit vorbereitet. Weiterhin sind die Mitarbeitenden sowohl telefonisch, per E-Mail als auch per Post erreichbar und ermöglichen im dringenden Einzelfall auch einen persönlichen Termin.

Termine können online vereinbart werden

Für eine Terminvereinbarung im Bürgerbüro gibt es drei Möglichkeiten: Am einfachsten geht es online über die städtische Website www.radolfzell.de/buergerbuero. Zudem können Bürger eine E-Mail schreiben an buergerinfo@radolfzell.de, oder anrufen, Telefon (0 77 32) 81-444 und -445.

Bürger erhalten grundsätzlich nach der Kontaktaufnahme eine Terminbestätigung per E-Mail mit einer Terminnummer, die sie für den Zutritt ins Bürgerbüro benötigen. Weitere Informationen zu den Serviceleistungen gibt es im Internet: www.radolfzell.de/buergerbuero. Biometrische Passbilder etwa für Ausweise oder Reisepässe sollten bis auf Weiteres mitgebracht werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Bürger müssen draußen warten und kommen nur mit Terminnummer ins Gebäude

Der Haupteingang des Rathauses bleibe nach wie vor geschlossen. Deshalb müssen Bürger den Zugang über den Hintereingang im Hof (Tor links neben dem Rathaus) benutzen. Die Bürger werden im Wartebereich über eine Information auf dem Monitor aufgerufen. Erst nach dem Aufruf der im Vorfeld übermittelten Terminnummer können die Bürger in das Bürgerbüro an den angezeigten Schalter gehen.

Die Gelben Säcke liegen weiterhin in einer Box am Hintereingang bereit. Die Bürger werden gebeten, nur eine Rolle pro Haushalt mitzunehmen. In den Verwaltungsgebäuden besteht eine generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diese sollte selbst mitgebracht werden. Während des Termins darf die Maske nur in Abstimmung mit dem Mitarbeiter abgenommen werden.

Tourist-Info berät wegen abgesagter Veranstaltungen

Die Tourist-Information Radolfzell ist ebenfalls ab Montag, 4. Mai, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Mitarbeiter der Tourist-Information stehen dann auch wieder für persönliche Informationen und Beratung zum Beispiel hinsichtlich ÖPNV und abgesagter Veranstaltungen zur Verfügung. Geöffnet wird vorerst von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Voraussetzung für die Öffnung ist die Einhaltung der erforderlichen Hygienestandards: Maximal zwei Besucher dürfen sich gleichzeitig in der Tourist-Information aufhalten. Das Kundencenter der Stadtwerke Radolfzell öffnet ab 4. Mai wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 8 bis 17 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 12 Uhr. Auch hier gilt Maskenpflicht.

