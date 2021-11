Radolfzell vor 2 Stunden

Initiative Stolpersteine erinnert mit Putzaktion an die Opfer der Gräueltaten der NS-Zeit

83 Jahre ist die sogenannte Reichsprogromnacht vom 9. November 1938 her. Damals wurden zahlreiche jüdische Geschäfte zerstört, Bücher verbrannt, Menschen verfolgt. Um an diese Ereignisse zu erinnern, putzt die Initiative Stolpersteine die in Radolfzell liegenden Gedenksteine. Mit dabei waren in diesem Jahr auch Schüler der Tegginger-Schule.