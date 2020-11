Kein bisschen gebrechlich wirkt Ingeborg Croener, wie sie da in ihrem Rollstuhl zwischen Fenster und Sofa in der Wohnung ihrer Tochter sitzt. Ingeborg Croener wohnt nebenan im selben Haus, im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen. Stolze 100 Jahre wird Ingeborg Croener, geborene Schilke, heute, am 12. November, und hat das Schäkern nicht verlernt. Wenn sie lächelt, graben sich tiefe Falten um ihre Augen. „Lachen ist meine Lebensader“, flachst sie. „Körperlich habe ich einige Einschränkungen.“ Sie ist stark gehbehindert und muss mehrmals die Woche zur Dialyse. „Aber geistig bin ich immer noch fit.“

Die Radolfzellerin mag es gemütlich und hat alles für das Interview vorbereitet. Auf dem Tisch vor ihr flackert eine Kerze, ein Dutzend Plätzchen liegen zum Naschen bereitet. Kaffee? Wasser? Ein Saft wäre zu haben. Nur eins wird nicht reichen: Die Zeit. „Ich kann nicht alles erzählen, dafür bräuchten wir mehrere Tage“, sagt Ingeborg Croener.

„Eigentlich hatten wir ein gutes Leben. Zumindest bis Hitler an die Macht kam.“ | Bild: Ingeborg Croener

Kaum hat sie das gesagt, fängt sie an zu erzählen. Davon, wie sie fast das gesamte 20. Jahrhundert erlebte. Die Nachwirkung des Ersten Weltkriegs, den Zweiten Weltkrieg und die Teilung Deutschlands. Davon wie sie im Krieg tagelang in Berlin in Bombenkellern ausharrte, wie sie es schaffte, wieder in den Alltag zurückkehren. Von Gotthard, ihrer großen Liebe, mit dem sie aus der späteren DDR an den Bodensee flüchtete. Und von ihren vier Kindern, die sie großgezogen hat.

Was ist das erste, woran sie sich an ihre Kindheit erinnert? Ingeborg Croener denkt einen Moment nach und sagt dann: „Ich bin in Berlin aufgewachsen. Meine Vater hatte eine gute Stellung bei der Bank und meine Mutter war in der Kirche verwurzelt, sodass wir ständig Besuch empfingen.“ Als sie vielleicht fünf, vielleicht sechs Jahre war, saß sie zurechtgemacht im schwarzen Samtkleid „und brav wie ein Püppchen“ auf dem Sofa. Ihre Mutter servierte für den Besuch Zitronenspeisen. Mit Sahne drauf. „In einem Römerglas.“ Das ist das Bild aus ihrer Kindheit.

Tanz bei den Olympischen Spielen

Ingeborg Croener hatte eine eineinhalb Jahre ältere Schwester: „Wir Mädels mussten dann lieb und brav sein. Und natürlich unser Können präsentieren.“ Was in der Regel hieß: Eine von ihnen musste am Klavier in der guten Stube des Hauses ein paar Lieder vorspielen. Aber ein wenig steckte der Schalk ihr da schon im Nacken. Mit ihren Cousins habe sie oft Streiche gespielt. Obwohl ihr Vater streng gewesen sei, habe sie doch irgendwie ihren Willen durchgesetzt bekommen. „Eigentlich hatten wir ein gutes Leben“, sagt die ältere Dame heute. Sehr behütet sei sie aufgewachsen. „Zumindest bis Hitler an die Macht kam.“

An einen Tag im Sommer 1936 – drei Jahre nach Hitlers Machtergreifung – kann sich Ingeborg Croener noch gut erinnern. Es war der Sommer der Olympischen Spiele. Ein Propagandaspektakel für Nazi-Deutschland. Das Mädchen Ingeborg war 15 Jahre alt und wurde als einer der besten Turnerinnen ausgewählt, um bei der Eröffnungsfeier zu tanzen. „Wir sind im Reigen um Mary Wigman und Gret Palucca gesprungen.“ Beide waren in den 30er Jahren berühmte Tänzerinnen. Ingeborg Croener sieht Palucca in ihrem feuerroten Kleid noch immer vor sich: „Sie konnte sich unheimlich elegant bewegen.“ In diesem Sommer, als „Zehntausende aus aller Herren Länder nach Deutschland kamen und wir mit unserem Schulenglisch hinter den Kulissen herumwuselten und Freundschaften schließen wollten“, schöpfte sie Hoffnung.

Aber der friedliche Schein dieser Spiele war von kurzer Dauer. Nach dem Abitur am Gymnasium wurde Ingeborg Croener dienstverpflichtet und landete im Haupttelegrafenamt in Berlin. In einer Abteilung, in der ihre Englischkenntnisse gefragt waren. Auf Fernschreibern telegrafierte sie die teils sehr privaten Wünsche der hohen NS-Funktionäre. „Lappalien“, wie Croener heute sagt.

Sie blieb in Berlin, bis der Krieg ausbrach, die Bomben regelmäßig und ohne Erbarmen auf die Stadt fielen, bis ihre Eltern das Haus verloren und die gesamte Familie nächtelang in fremden Kellern ausharrte. Damals floh sie zu ihrer Cousine in die Lausitz. „Aber das will ich eigentlich gar nicht erzählen“, sagt die Jubilarin. „Das ist viel zu traurig.“ Diese Teile ihrer Vergangenheit schmerzen bis heute. Viel lieber will die Hundertjährige von den schönen Dingen im Leben sprechen. Von ihrem Mann zum Beispiel.

Der Soldat vom Kurfürstendamm

Ingeborg Croener war um die Zwanzig, als sie ihren Gotthard das erste Mal sah. Oder eher: Von ihm entdeckt wurde. Es war ihr erster Abend mit Freundinnen und ihrer Schwester in einem Café – „wir sind so streng erzogen worden, da durften wir kaum alleine fort“. Aber dieser Abend am Kurfürstendamm sollte etwas besonders werden. Die Freundinnen lachten, hatten Spaß. Und ein Soldat am gegenüberliegenden Tisch schien sie beobachtet zu haben. Denn: „Als wir das Café verlassen wollten, hatte ich einen Zettel in meiner Tasche.“ Darauf stand: „Wenn du willst, treffen wir uns am Sonntag.“ Dann eine Adresse. So forsch, dass Ingeborg fast erschrak. „Aber meine Schwester, hat mich sofort angestoßen und gesagt: Mensch geh doch hin, guck dir den Fall mal an.“

Ingeborg Croener mit Anfang Zwanzig. Das Bild entstand etwa zu der Zeit, als sie Gotthard kennenlernte. | Bild: Ingeborg Croener

Ingeborg Croener nahm „den Fall“ genau unter die Lupe. Ihr Fazit nach dem ersten Treffen. „Ganz annehmbar“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Und doch merkt man in ihrer Stimme, wie viel ihr Gotthard bedeutete. Vor zwanzig Jahren ist er gestorben. Bis dahin waren die beiden „eine Seele“, wie Croeners Tochter Gaby betont. Ingeborg Croener sagt es so: „Mein Mann war ein ruhiger, unheimlich gewissenhafter Mensch. Er hat nicht getrunken. Nicht geraucht. Nicht gestritten. Manchmal habe ich gedacht, jetzt muss ich streiten, damit ich ein Echo höre.“

1942 heirateten die beiden. Ein Jahr später kam Sohn Norbert, drei Jahre später Sohn Bernd zur Welt. Während ihr Mann in Kriegsgefangenschaft geriet, versuchte Ingeborg ihre Kinder und einen Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und machte eine Ausbildung zur katholischen Religionslehrerin.

Die Flucht an den Bodensee

Nach dem Krieg wurde Tochter Gaby im ostdeutschen Teil von Berlin geboren – und das Leben in der DDR nicht einfacher. Religion durfte Ingeborg Croener nur in Pfarrhäusern lehren, auf den Zeugnissen ihrer Kinder fand sich stets die Bemerkung „verhält sich politisch nur neutral“. Damit hätten sie in der DDR keine gute Zukunft vor sich gehabt, sagt Croener. Auch ihr Mann hatte als Bauingenieur immer wieder mit Widrigkeiten zu kämpfen, „er erhielt aber zahlreiche Angebote aus dem Westen.“ Auch aus Radolfzell. Vom Hochbauamt. Ingeborg Croener sollte später hier als Textilprüferin arbeiten. „Ich untersuchte Stoffe auf Qualität und Dichte.“ Ihre vierte Tochter, Ute, sollte hier in Radolfzell geboren werden.

Im Morgengrauen gen Westen

Und so wurde in Berlin heimlich die Flucht geplant. Und gebangt, dass der Spitzelstaat nichts mitbekam. Ende Juli 1961, drei Wochen vor dem Mauerbau, packten die Croeners ihr Hab und Gut. „Ich habe noch einen Brief geschrieben, die Gründe für die Flucht, die Aussichtslosigkeit benannt“, sagt Ingeborg Croener. Den Brief legte sie hinter die Haustüre, zusammen mit den Schlüsseln zur Wohnung. Dann ging es im Morgengrauen gen Westen, nach Radolfzell.

Als Ingeborg Croener all das erzählt, leuchten ihre Augen. Ihre Stimme überschlägt sich manchmal, weil ihr ständig etwas einfällt. Sie ist hellwach, analysiert die Umstände ihrer Zeit, wechselt ins Anekdotische, stellt Fragen, interessiert sich. Als scheine das Alter keine Rolle zu spielen. Als werde sie nie müde.

Der Geburtstag Ingeborg Croener wollte ihren 100. Geburtstag am 12. November im großen Kreis der Familie feiern. Aus ganz Deutschland und aus Zürich wollten ihre vier Söhne und Töchter, ihre sieben Enkel und elf Urenkel nach Radolfzell kommen. Doch die Pandemie macht dem Plan einen Strich durch die Rechnung. „Das kann traurig stimmen“, sagt Ingeborg Croener. Seit Weihnachten hat sie ihre beiden Söhne nicht mehr gesehen. Ihre jüngsten Urenkel seit dem Sommer nicht mehr. „Aber es hilft nichts. Wir werden jetzt skypen.“ Zumindest eine Tochter hat sie ganz nah bei sich. Gaby. Sie wohnen in einem Haus.

In ihren Radolfzeller Jahren sei sie viel gereist, auch im hohen Alter noch, erzählt Ingeborg Croener. Im Ruderclub Undine war sie aktiv. Und hat drei Lesekreise gegründet. „Wir besprechen Bücher bei einem schönen Glas Wein“, fasst die Hundertjährige ihre Leidenschaft zusammen. Das halte sie geistig fit. Genauso wie Zeit, die sie mit ihren sieben Enkeln und ihren elf Urenkeln verbringt. „Ich glaube schon, dass das mein Leben verlängert hat.“ Und während draußen der Wind um die Ecken pfeift, macht es sich Croener drinnen gemütlicher und kramt ein Foto ihres zehnten Urenkels hervor. Geboren am 10. Mai 2020. Zwischen ihm und ihr liegen fast 100 Lebensjahre.