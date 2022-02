von Petra Reichle

„Sie ischt no do, die Pandemie, und macht uns s`zweit Mol d`Fasnet hi. Die Sauerei, so kunnts mir vor, kuranzet uns we vorig´s Johr“ – so steht es im Stahringer Narrenblatt, das traditionell von der Schoofwäscher-Zunft veröffentlicht wird.

Und in der Tat, die zweite Fasnacht in der Corona-Pandemie kann wieder nicht wie gewohnt stattfinden. Bei der Zunft steht dennoch in diesem Jahr die Pflege langjähriger Traditionen im Vordergrund.

„Nachdem die Fasnacht im vergangenen Jahr fast vollständig ausfallen musste, möchten wir in diesem Jahr möglichst viele Traditionen zumindest im kleinen Rahmen wieder leben und diese im Dorf sichtbar machen“, erklärt Zunftmeister Reinhard Sauter.

Mal- und Infoheftle soll die Kinder für die Fasnacht begeistern

Damit die närrischen Traditionen noch lange leben, und bereits die Kleinsten daran Spaß haben, hat die Zunft zur Fasnacht ein „Mal- und Infoheftle für Kinder“ herausgebracht. „Wir hatten schon länger den Wunsch, speziell für Kinder ein Heft zu gestalten“, berichtet Klepperlechefin Mirjam Muffler.

„Da leider auch in diesem Jahr die Fasnacht nur in kleinem Rahmen stattfinden kann, freut es uns umso mehr, dass wir den Kindern damit eine Freude bereiten können“, sagt sie. In dem 24 Seiten starken Heft sind Informationen zur Geschichte der Stahringer Fasnacht sowie zu allen Bräuchen und Figuren kindgerecht dargestellt.

Die Schoofwäscherzunft veröffentlicht pünktlich zur Fasnacht ein „Info- und Malheftle für Kinder“, mit Infos zur Zunft, aber auch mit vielen Ausmalbindern und Rätseln. Bild: Schoofwäscherzunft

Zudem gibt es viele Ausmalbilder, aber auch Rätsel. Beispiele dafür sind die „Narrensuppe zum Auslöffeln“ oder das närrische Sudoku, die Caroline Senger ausgetüftelt hat. Das Heft soll pünktlich zur Fasnacht an der Grundschule und dem Kindergarten verteilt werden.

Versierte Zeichner seit den 70er Jahren

Herzstück des Kinderheftles sind die Zeichnungen von Rainer und Rolf Zimmermann. Beide haben bereits seit den 1970er-Jahren unzählige Fasnachtsmotive wie Schäfle in allen Lebenssituationen für das Narrenblatt der Zunft gezeichnet.

Was die Zeichnungen für das Kinderheftle sind – nämlich Herzstücke – das sind die Gedichte im Dialekt für das Narrenblatt. Hier werden die Missgeschicke der Dorfbewohner von einem bewährten Team an Redakteuren genüsslich zu Versen verarbeitet.

Witzige Verse über die Missgeschicke der Einwohner

Das Narrenblatt wird dann von Schnitzwiebern im Dorf verkauft. Wer wissen will, warum der höchste Narrenbaum Stahringens quer stand, wie ein Bison unter das Auto von Walter Drexler kam oder ob der Schmotzige Dunschtig dieses Jahr wirklich am Dunschtig ist, der kann dies im Narrenblatt nachlesen.

Enthalten sind natürlich auch die Gedanken von Ehrenmitglied Johann Sauter zur Corona-Fasnet 2. „Für uns Narre ischt des schwer, s`zweit Mol so e Saumalheur. Etz moß me allheck überlege: Schtimmt`s überein mit alle Regle, des wa me macht und wa me tuet? Elonk scho des bringt mi i d`Wuet“, dichtet der 97-jährige Sauter.

In seinem Gedicht bringt er das coronabedingte Leid der Narren auf den Punkt und macht gleichzeitig Hoffnung auf eine schöne Fasnacht im kommenden Jahr.

Preiskleppern findet statt

Auch das Preiskleppern gehört zu den Traditionen der Stahringer Fasnacht. Nach Voranmeldung können junge Klepperle am Fasnachts-Sonntag am Dorfplatz zum Preiskleppern antreten. Seit 1964 gibt es diese Tradition. Gekleppert wird aber schon seit rund 100 Jahren.

Normalerweise findet das Preiskleppern im Rahmen eines Kinderballs statt. Da dieser bereits zum zweiten Mal abgesagt werden musste, soll in diesem Jahr der weitläufige Dorfplatz zur Bühne des Klepperle-Nachwuchses werden.

Die Zunft für Kinder In der Stahringer Schoofwäscherzunft stehen in diesem Jahr die Kinder besonders im Mittelpunkt. Um ihnen die Traditionen der Fasnacht zu vermitteln, aber auch mit Ausmalbildern und Rätseln eine Freude zu bereiten, hat die Zunft ein „Info- und Malheftle für Kinder“ erstellt. Kinder können bereits ab drei Jahren als Schäfle bei den Umzügen dabei sein oder als Jung-Klepperle beim Preiskleppern antreten. Dieses findet üblicherweise im Rahmen eines Kinderballs statt. In diesem Jahr wird das Preiskleppern jedoch auf dem weitläufigen Dorfplatz stattfinden. Ab einem Alter von zehn Jahren können Kinder den Holzern oder der Wäscherinnen-Gruppe beitreten.

In der Hoffnung auf eine glückselige Fasnacht im kommenden Jahr heißt es zum Schluss des Corona-Gedichts: „Etz sind mir alli Sorge los! Des ischt doch wirklich grandios! Und Männlein, Weiblein durenand, so hocked mir denn beienand. Des Fäscht wird schä! Bis dirt äni Narro Mäh!“