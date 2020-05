Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung seien Gruppenangebote auch im Rahmen einer Ferienbetreuung in den Pfingstferien nicht gestattet. Laut Mitteilung der Pressestelle könne daher die Stadtverwaltung Radolfzell das Ferienbetreuungsprogramm in diesem Jahr nicht anbieten.

Bürgermeisterin Monika Laule bedauert die Situation: „Wir würden den Kindern gerade nach dieser schwierigen Zeit gerne abwechslungsreiche Stunden mit Gleichaltrigen ermöglichen. Doch wir können uns nicht über die Regelungen der Landesverordnung hinwegsetzen.“ Die zahlreichen Einschränkungen im Kinder- und Jugendbereich hätten sogar dazu geführt, dass die Stadtverwaltung habe Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.

In der Verantwortung der Schulen

Die Entscheidung über die Notbetreuung in den Schulen während der Pfingstferien hat das Kultusministerium in die Verantwortung der Schulleitungen gegeben. Die Schulen in Radolfzell haben entschieden, keine Notbetreuung für die Unterrichtszeiten anzubieten. Somit findet auch keine Betreuung im Rahmen der Kinderzeit zu den Randzeiten statt.