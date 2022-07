Radolfzell-Möggingen vor 3 Stunden

In Möggingen ist es kurz nach zwölf – und das dauerhaft. Denn die Kirchturmuhr ist stehen geblieben

Am Kirchturm von St. Gallus in Möggingen zeigt die Uhr aktuell dauerhaft 12.05 Uhr an. Denn aufgrund eines technischen Defekts stehen die Zeiger aktuell still. Die Reparaturarbeiten verzögern sich.