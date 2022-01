von Natalie Reiser

Baufahrzeuge und Kräne stehen überall im Ort. Gebaut wird nicht nur im Neubaugebiet im Tal, sondern auch an der neuen Halle und am Hotel zur Kapelle. Ortsvorsteher Lorenz Thum hofft, dass die begonnenen Bauten in diesem Jahr zügig voranschreiten und im geplanten Zeitraum fertiggestellt werden.

Auch in Markelfingen hat die Pandemie das Gemeindeleben zum Stillstand gebracht. Sobald das Infektionsgeschehen wieder mehr Gemeinsamkeit zulässt, könnten die neuen räumlichen Möglichkeiten dem Zusammenleben im Ort zu neuem Schwung verhelfen, so die Erwartung.

Hallenneubau schreitet voran

Den Hallenneubau nennt Lorenz Thum als erstes, wenn es um die Projekte im Ort geht. Vor fast vier Jahren war das alte Gebäude Opfer der Flammen geworden. Die Fertigstellung der neuen Halle ist in diesem Jahr aber noch nicht zu erwarten. Läuft alles nach Plan, dann soll die Mehrzweckhalle 2023 eingeweiht werden. Die Bauarbeiten seien im Gang.

„Wir sind zuversichtlich, dass es nun ohne Verzögerungen weitergeht“, so der Ortsvorsteher. Die Halle sei für den Zusammenhalt im Dorf sehr wichtig. Ohne die Möglichkeit, unter einem Dach zusammenzukommen, litten die Markelfinger einfach noch stärker unter den gesellschaftlichen Folgen der Pandemie.

Veranstaltungen fehlen

Selbst in Zeiten, in denen Innen-Veranstaltungen unter Auflagen möglich waren, konnten fest etablierte und seit Jahren gut besuchte Veranstaltungen wie der Kleidermarkt oder Seniorennachmittage nicht organisiert werden. Seitdem die Halle abgebrannt ist, bleiben nur noch Zusammenkünfte unter freiem Himmel möglich. Beispiele dafür sind das Osterbrunnen-Fest oder die Kirchweih vor der Kirche.

Eine neue Idee sei gut angenommen worden: Der kleine Wochenmarkt in der Radolfzeller Straße. Ein Metzger, ein Bäcker und ein Gemüsehändler boten ihre Waren an. Von der Höri gab es Likör, Schnaps und Most. Mitglieder des Vereins Markelfingen Attraktiv sorgten mit Würsten und Getränken dafür, dass die Besucher ein wenig verweilten.

Radolfzell-Güttingen Von Park-Problemen und einer steigenden Bevölkerung: Was die Güttinger in diesem Jahr bewegt Das könnte Sie auch interessieren

Was die Planungen für dieses Jahr angeht, könne er noch nichts sagen, meint Thum. Mit Blick auf die aktuelle Infektionslage hält die Ortsverwaltung Vorsicht für geboten. Je nach Pandemielage solle spontan entschieden werden. „Doch sobald es möglich ist, wollen wir alles, was geht, wieder aufleben lassen,“ so der Ortsvorsteher.

Neues Restaurant mit Blick auf den Bodensee

Ein lang ersehnter Höhepunkt sei die Eröffnung der Gaststätte und des Hotels an der Kapelle oberhalb von Markelfingen. „Das könnte in diesem Jahr der Fall sein“, meint Thum. „Darauf freuen sich wohl nicht nur wir Markelfinger, sondern auch viele Menschen von außerhalb“, schätzt Thum. Von dort oben habe man einen wunderbaren Blick auf den Markelfinger Winkel und bei guter Sicht bis in die Berge.

Eine Neuerung erwartet auch Camping-Gäste in diesem Jahr. In den nächsten Tagen soll der Vertrag mit einem neuen Pächter unterschrieben werden, verrät Thum. Dieser habe vor, Holzfässer als Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.

Neubaugebiet entwickelt sich

Auf gutem Weg sei auch die Entwicklung im Neubaugebiet im Tal. Die ersten Häuser stehen schon. Viele Kräne geben dem Ortsteil zurzeit ein eher urbanes Aussehen. Eine große Bautafel zeigt, wie der Kindergarten, den die Messmer Stiftung dort baut, aussehen soll. Ein dreigeschossiger schlichter Bau mit langen Fensterfronten.

Die Bodenplatte ist bereits gegossen. Voraussichtlich im Herbst könne der Kindergarten seine Türen für drei Kindergartengruppen öffnen, fährt Thum fort. Auch das wäre ein lang ersehnter Tag für junge Familien in dem Ort. Für das Neubaugebiet gab es über 300 Bewerbungen, erzählt Thum. Die Bauplätze, die in einer ersten Tranche vergeben wurden, seien heiß begehrt gewesen.