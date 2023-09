Radolfzell vor 2 Stunden

In Konstanz war es zu laut: Gab es beim ersten Mal Techno am Konzertsegel auch Beschwerden?

Das Elephant-Kollektiv wechselte für seine Veranstaltungsreihe „Elevent Day Dance“ erstmals von Konstanz ans Konzertsegel, weil es an der alten Location Lärmbeschwerden gegeben hatte. Wie kam das Fest in Radolfzell an?