Eigentlich hatte er ja mal was anderes vor. Als Mario Wössner (27) noch klein war, wolle er Fußball-Profi werden, in Mailand spielen und in einer Villa am Comer See leben. Ganz so ist es zwar nicht gekommen, aber an einen See hat es ihn doch verschlagen. Seit Januar 2023 ist Mario Wössner der neue Mann in den Redaktionen Radolfzell und Stockach und unterstützt beide Teams.

Vom Volontär zum Redakteur

Geboren und aufgewachsen ist er in Donaueschingen, das Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften führte ihn an die Universität Konstanz. Nach dem Abschluss lockte ihn ein Praktikum zum SÜDKURIER und hier startete er auch seine journalistische Laufbahn.

Ganz unbekannt ist Wössner die Region nicht. Schon im Lauf seines Volontariats hat er für ein paar Monate sowohl in Stockach als auch in Radolfzell mitgearbeitet. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er nach dem Ende seiner Ausbildung darum gebeten hatte, in dieses Team einsteigen zu können.

Vielfalt und Überraschungen

„Mir gefällt die thematische Vielfalt und der abwechslungsreiche Alltag“, sagt der 27-Jährige über den Beruf des Redakteurs. Und auch die Überraschungen, die man hin und wieder bei der Recherche oder in Gesprächen erlebe, machen für ihn den Reiz aus. Langeweile komme da selten auf.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Mario Wössner viel mit Sport, aber nur als Zuschauer. Seine große Liebe ist und bleibt Italien, wo er allerdings keine familiären Bindungen hat. Der Vorname täusche da, stellt Mario Wössner klar.

Redaktionsteam ist gut aufgestellt

Die beiden SÜDKURIER Lokalredaktionen sind nun nach dem Verlust des langjährigen Redaktionsleiters Georg Becker, der zu Jahresbeginn in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, wieder vollständig. In Stockach sind Ramona Löffler und Dominique Hahn ein eingespieltes Team und sehr engagiert für die Leserinnen und Leser im Einsatz. Die Redaktion Radolfzell ist nun in Frauenhand mit Laura Marinovic und Anna-Maria Schneider als Redaktionsleiterin für beide Standorte. Mario Wössner wird als Verstärkung in beiden Regionen unterwegs sein.