von Gerald Jarausch

Schöner klingt Radolfzell selten: Am Sonntag, 9. Oktober, wird sich Radolfzell wieder einmal in eine große Bühne für den musikalischen Nachwuchs verwandeln. Beim verkaufsoffenen Sonntag, der zwischen 12.30 und 17 Uhr in der Radolfzeller Innenstadt stattfinden wird, dreht sich getreu dem Motto „Musik uff de Gass“ alles um Musik. Während die rund 90 Radolfzeller Geschäfte an diesem Tag ihre Türen für die Kunden geöffnet haben und dabei mit vielen Sonderaktionen und Angeboten von sich überzeugen wollen, werden zahlreiche Einzelkünstler und Musikgruppen für das passende Ambiente sorgen.

Radolfzell Radolfzell trifft Basel: So war das Doppelkonzert zum 250-jährigen Bestehen der Stadtkapelle Das könnte Sie auch interessieren

Die Seemeile zwischen dem René-Moustellon-Platz und dem Herstellerverkaufszentrum Seemaxx wird dem musikalischen Nachwuchs vorbehalten sein. Dort dürfen sich die Nachwuchsmusiker für eine halbe Stunde ohne elektrische Verstärkung präsentieren und auf diese Weise gegen eine Hutspende für Unterhaltung sorgen. Aber auch Profis und gestandene Musikkapellen werden sich am verkaufsoffenen Sonntag präsentieren. Auf den großen Plätzen in der Stadt werden sie mit verschiedenen musikalischen Darbietungen für Stimmung sorgen. So wird beispielsweise die Musikschule auf dem Marktplatz, die Schnooke Vielharmoniker auf dem Moustelon-Platz, die Schlossbergmusikanten und die Sparkassen-Band in der Bahnhofstraße aufspielen. Die Feierware Jazzband zeigt sich in der Höllstraße.

Instrumenten-Flohmarkt im Zunfthaus

Das Programm der Veranstaltung, die seit Jahren von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell organisiert wird, sieht ferner unter anderem eine Ausstellung verschiedener Autohersteller auf dem Marktplatz vor. Wer einmal einen erhabenen Blick über die Stadt haben möchte, kann die Öffnung des Münsterturms nutzen, den Aufstieg bietet der Münsterbauverein an. Und im Zunfthaus der Narrizella-Narrenzunft können sich Musiker mit gebrauchten Instrumenten ausstatten. Der Flohmarkt wird bereits zum siebten Mal vom Freundes- und Förderkreis der Musikschule Radolfzell organisiert, der Verkäufer und Käufer auch bei dem Handel beraten wird. Für das leibliche Wohl der Besucher ist an diesem Tag ebenfalls gesorgt. Verschiedene Stände und die Angebote der Radolfzeller Gastronomen runden das Erlebnis am verkaufsoffenen Sonntag ab.