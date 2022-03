Die Stadt Radolfzell sucht weiterhin nach verfügbaren Flächen für sozialen Wohnungsbau. Einen Teil soll die Bebauung an der Schlesierstraße Ecke Ostlandstraße abfangen. Aus dem zweistufigen kombinierten Investoren- und Architektenwettbewerb „Stockteil“ ging im Sommer 2020 ein Entwurf des Konstanzer Büros Schaudt zusammen mit Bernhard Merz Wohnbau GmbH aus

Rottweil als von der Jury einstimmig gewählter Sieger hervor. 2021 wurde die Maßnahme im Verhandlungsverfahren fortgeführt. Nun wurde der sogenannte Bebauungsplan Stockteil mit den Ergebnissen aus dem Verfahren im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik von Stadtplanerin Nathalie Gerstmann vorgestellt.

Mietbindungsdauer von 20 Jahren

So habe man sich mit dem Investor darauf geeinigt, dass in dem geplanten Mehrfamilienhaus elf von den insgesamt 22 Wohneinheiten als sozial geförderte Wohnungen mit einer Mietbindungsdauer von 20 Jahren umgesetzt werden. Die Stadt Radolfzell erhalte dabei das Belegungsrecht für drei Wohnungen für die angegebene Zeit. Die anderen Wohneinheiten können frei vermarktet werden.

Radolfzell Jetzt tut sich was: Der Neubau der Ratoldushalle landet auf Platz drei der Priorisierungsliste Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt 17 Stellplätze für Autos soll es in der Tiefgarage geben, an der Ostlandstraße sind weitere drei Stellplätze vorgesehen. Zusätzliche Stellplätze für Fahrräder seien ebenfalls im Freien geplant.

Photovoltaik auf begrünten Flachdächern

Das L-förmige Gebäude verläuft entlang der Schlesierstraße, sodass sich die privaten Bereiche an der Ostlandstraße orientieren. Der Baukörper benötige etwa 40 Prozent der insgesamt 1529 Quadratmeter großen Fläche. Die maximale Gebäudehöhe betrage 12,5 Meter und liege damit auf der Höhe der umliegenden Wohngebäude. Auf den begrünten Flachdächern sind laut Vorlage Photovoltaikanlagen geplant. Eine bestehende Birke könne erhalten werden, weitere vier Bäume sind jedoch neu zu pflanzen. Die Planung sieht zudem die Pflanzung von insgesamt 42 Quadratmetern Zierhecke vor.

Radolfzell Der Protest in Radolfzell leuchtet gelb und blau Das könnte Sie auch interessieren

Die Räte im Ausschuss nahmen den Bebauungsplan einstimmig zur Kenntnis. Der Satzungsbeschluss im Gemeinderat ist für den 17. Mai vorgesehen.