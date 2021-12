von Gerald Jarausch

In Markelfingen kennt man sie seit fünf Jahren: Die Weihnachtskrippe in der Kämpfenstraße. Dort hat Günter Kopp eine rund zweieinhalb mal zwei Meter große Szene geschaffen, die seither ein Anziehungspunkt in dem Radolfzeller Teilort ist.

„Hier kommen jeden Abend Familien vorbei, um sich die Krippe anzuschauen. Manchmal halten sogar Autos an und die Leute fotografieren“, berichtet Hans-Georg Lauer. Er muss es wissen, denn das Mitglied der Gemeinschaft „Markelfingen aktiv“ wohnt in der Nachbarschaft und kann das Treiben gut beobachten.

Aufbau ist aufwendig

Anfänglich war die Krippe ein Teil der Markelfinger Adventsfenster. Dabei traf man sich jeden Abend an einem dieser Fenster, um gemütlich beisammen zu sein. Zu der Krippe kamen bei solchen Anlässen „durchaus schon einmal 50 bis 60 Leute“, erinnert sich Nadiya Orel. Sie und ihr Sohn Alexander helfen Günter Kopp immer beim aufwendigen Aufbau der Krippe.

„Das dauert immer fast eine Woche“, berichtet Kopp. Es gelte dabei, nicht nur die Weihnachtsszenerie mit den großen Figuren nachzustellen, sondern auch die Dekoration in Szene zu setzen. Dazu werden Fichtenzweige an der Konstruktion befestigt.

Moose garnieren den Untergrund und natürlich muss das Ganze mit vielen Lichtern beleuchtet werden. Eine Frau aus der Nachbarschaft hat sogar gestrickte Schäflein beigesteuert, die das Figurenensemble nun ergänzen.

Zwar keine Treffen, trotzdem Freude

Die gemeinsamen Treffen, die dort bis zur Corona-Pandemie immer stattfanden, gibt es leider nicht mehr. Trotzdem haben Günter Kopp und seine Helfer auch diesmal nicht darauf verzichtet, die Krippe aufzustellen. Belohnt werden sie von den Nachbarn und Schaulustigen, die sich an der dargestellten Szene erfreuen.

Die Krippe können Besucher noch bis zum 7. Januar bestaunen. Und auch Hans-Georg Lauer ist froh darüber, dass weiterhin an der Tradition festgehalten wird. Auf diese Weise entsteht in Markelfingen weiterhin ein kleiner Wettbewerb unter allen, die bei den Adventsfenstern teilnehmen. Und das kann einem Ort immer nur guttun.