Radolfzell vor 20 Minuten In der Böhringer Ortsmitte steckt ein alter Reichenauer Lehenshof – doch der soll weichen Bei einer Führungen durch das alte Epple-Anwesen sensibilisiert Historiker Christof Stadler die Böhringer für die wertvolle historische Bausubstanz, die im geplanten Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte“ schlummert.

Mit spannenden Informationen kam Historiker Christof Stadler am Tag des offenen Denkmals nach Böhringen. Etwa 50 Zuhörer nahmen an den beiden Führungen im Ortskern teil. Hier der Besuch des ehemaligen Anwesens Epple, dessen Geschichte bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts reicht. | Bild: Marina Kupferschmid