Seit einem Jahr wird kaum über etwas mehr gesprochen, als über das Abstand halten. Einmeterfünfzig, besser zwei, so viel sollte es zwischen zwei Personen schon sein, damit eine Übertragung des Corona-Virus verhindert werden kann.

Und um besonders sicher zu gehen, herrscht an den meisten Orten, an denen es doch etwas enger wird, Maskenpflicht. Wo es aktuell zu viel engem Kontakt zwischen Menschen kommt, ist die Bahnhofsunterführung in Radolfzell.

Es bleiben zwei Meter für Passanten, Fahrräder, Koffer, Kinderwagen und Hunde

Die Baustelle im Zuge der Verschönerungsmaßnahmen hat dazu geführt, dass eine Hälfte der Unterführung abgesperrt worden ist. Bleibt für Passanten und Zugreisende nur ein schmaler Durchgang von zwei Metern Breite, durch den man mit Gepäck, Fahrrad, Kinderwagen und Hund aneinander vorbei kommen muss.

Während einer Pandemie und der gerade häufiger auftretenden und hochansteckenden britischen Mutation des Virus ist das unangenehm genug. Hinzu kommt, viele Passanten tragen in der Unterführung keine Maske oder halten sich nur verschämt den Schal vor Mund und Nase.

Wo gilt Maskenpflicht? Im öffentlichen Raum, wenn mehrere Personen zusammentreffen; in Läden und Einkaufszentren sowie in deren Warte- und Zugangsbereichen und Parkflächen; auf dem Wochenmarkt; im öffentlichen Nahverkehr: Zug, Bus, Taxi, auf Fahrgastschiffen. An Bushaltestellen, Bahnsteigen, in Bahnhofsgebäuden, an Anlegestellen von Fahrgastschiffen; in Warteschlangen bei Außer-Haus-Verkäufen; in Krankenhäusern, Arztpraxen, stationären Pflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten.

Im gesamten Bahnhofbereich, an den Gleisen und in der Unterführung herrscht aber laut Stadtverwaltung Radolfzell und der Deutschen Bahn Maskenpflicht, egal ob andere Menschen in der Nähe sind oder nicht. Hinweisschilder, die es bis vor einiger Zeit noch gab, wurden im Zuge der Baustelle allerdings abgehängt. Und erst nach einer Nachfrage des SÜDKURIER hat man sie wieder angebracht.

Kurz nach der SÜDKURIER-Anfrage sind Schilder aufgehängt worden. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Stadt sei laut Pressestelle nur für die Sanierung und Unterhaltung der Anlagen in der Unterführung verantwortlich. „Als Eigentümer müsste die Deutsche Bahn auf ihrem Gelände auf die Maskenpflicht hinweisen“, schreibt die städtische Pressesprecherin Nicole Stadach.

Die Pressestelle der Bahn hat eine entsprechende Anfrage der Redaktion vom Dienstagmittag zwar noch nicht beantwortet. Doch am Dienstagabend waren Hinweisschilder auf die Maskenpflicht plötzlich am Bauzaun abgebracht.

Wegen Corona sind weniger Menschen in der Unterführung unterwegs, so die Hoffnung der Stadt

Aber warum gerade jetzt ein solches Nadelöhr produzieren? „Selbstverständlich wurde bei der Planung auch der Infektionsschutz berücksichtigt“, teilt Nicole Stadach mit.

Die Maßnahme sei gerade wegen der Pandemie auf März und April terminiert worden, weil man mit geschlossenen Einrichtungen und Geschäften, vermehrter Homeoffice-Tätigkeit sowie weiterer Einschränkungen gerechnet habe und damit auch mit weniger Menschen in der Unterführung. Außerdem sei bei einem flüchtigen Kontakt und dem Tragen einer medizinischen Maske nicht von einer Ansteckung auszugehen.

Die Maske wird gerade am Bahnhof nicht oft gentragen

Pendler können allerdings bestätigen, dass am Bahnhof viele Reisende keine Maske tragen, so lange sie auf den Zug warten oder durch die Unterführung gehen. Mehr Kontrollen soll es allerdings nicht geben.

Laut Pressesprecherin Stadach würden Ortspolizeibehörde und Polizei immer wieder am Bahnhof die Maskenpflicht kontrollieren. Dies wolle man auch so weiterführen, aber nicht verstärken.