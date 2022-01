von Marina Kupferschmid

Die Ortsverwaltung Böhringen und die örtlichen Vereine organisieren einen Kinder- und Jugend-Impftag in der Mehrzweckhalle Böhringen. Am Sonntag, 13. Februar, steht von 10 bis 17.30 Uhr ein mobiles Impfteam des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz bereit, um die Altersgruppen fünf bis elf Jahre und zwölf bis 17 Jahre zu impfen.

Bis zu 120 junge Menschen können geimpft werden

Es sind noch Kapazitäten frei. Auch Kinder und Jugendliche, die nicht Mitglieder der örtlichen Vereine sind oder aus anderen Ortsteilen der Kernstadt kommen, können an diesem Tag geimpft werden. Je nach Bedarf, so Ortsvorsteher Bernhard Diehl, bestehe auch die Möglichkeit, ein zweites Impfteam für diesen Tag zu bekommen, so dass bis zu 120 Kinder und Jugendliche geimpft werden könnten.

Zweiter Impftag am 6. März

Wer den Impftag für seine Kinder nutzen möchte, wird deshalb gebeten, sich bis Freitag, 28. Januar, bei der Ortsverwaltung Böhringen unter der Telefonnummer (0 77 32) 9 24 80, zu melden. Für die zweite Impfung findet dann am Sonntag, 6. März, ein zweiter Kinder- und Jugend-Impftag in Böhringen statt. Auch Booster-Impfungen sind an den Terminen möglich.

Die Impfverantwortung und die eigentliche Durchführung der Impfungen samt Beratung liegen beim Impfteam bzw. Landratsamt Konstanz. Die Vereine übernehmen die unterstützenden Arbeiten für die notwendige Infrastruktur und rühren die Werbetrommel im Dorf, um möglichst viele Kinder- und Jugendliche im Ort zu aktivieren. Die Anregung für den Kinder- und Jugend-Impftag kam von Ortsvorsteher Bernhard Diehl und fand jüngst bei der Vereinsvorstände-Sitzung spontane Unterstützung.