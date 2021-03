von Gerald Jarausch

In der vergangenen Woche musste sich Uwe Baumgärtner vom Gemeindedienst in Möggingen ein weiteres Mal um eine Beschädigung am Friedhof oberhalb des Ortes kümmern. Unbekannte hatten zum wiederholten Mal ein Holzkreuz auf einer angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche zerstört, dass als Protesthinweis aufgestellt worden war. Zudem wurde noch die Dachfläche des Einsegnungshalle beschädigt. Dort sind die Schieferplatten der Eindeckung in Teilen beschädigt worden.

Der Schaden kostet oft richtig viel Geld

Für Baumgärtner sind derartige Vorkommnisse schon lange nichts Ungewöhnliches mehr. „Das kommt immer wieder mal vor“, sagt er. Dennoch ärgert sich der Gemeindebedienstete, der auch in Markelfingen tätig ist, über derartige Beschädigungen. „So ein Schaden ist nicht mit fünf Euro wieder erledigt. Das kostet gleich immer richtig Geld“, sagt er.

Auch Ortsvorsteher Ralf Mayer mag bei allem Verständnis für die „angespannte Situation“, die aktuell herrsche, nicht nachvollziehen, was den oder die Täter hier motiviert habe. „Das ist alles keine Entschuldigung“, sagt Mayer. Mit der Veröffentlichung der aktuellsten Beschädigung möchte er vor allem den Akteuren zeigen, dass man sie beobachtet und nicht gewillt sei, diese Taten zu dulden. „Die Sozialkontrolle ist wichtig – deshalb darf man hier auch nicht wegschauen, erklärt Ralf Mayer.

Oft sind es Jugendliche, aber nicht ausschließlich

Das würde Uwe Baumgärtner auch nicht helfen. Er sei derjenige, der bei solchen Fällen ausrücke, um die Schäden möglichst rückgängig zu machen, wo er es könne. Generell kämen Beschädigungen und Verunreinigungen in Möggingen immer wieder vor. Er selbst geht davon aus, dass hier wohl in erster Linie Jugendliche in Frage kommen, die dafür verantwortlich sind. „Man kann das schon etwas einordnen“, sagt Rald Mayer.

Zumindest die Verunreinigungen wie Müll und Zigarettenkippen seien jedoch ein allgemeines Problem, dass sich durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten ziehe. Dabei könne alles so simpel sein – einfach alles wieder mitnehmen, was man mitgebracht habe, so Mayer.