Im vergangenen Jahr sind in Radolfzell 166 Solaranlagen neu installiert worden – Balkonkraftwerke und andere kleine PV-Anlagen mit einer Spitzenleistung unter 1000 Watt Peak wurden dabei allerdings nicht mitgezählt. Dies entspricht einem Zuwachs von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit entspreche das Wachstum in Radolfzell dem bundesweiten Durchschnitt aller Städte von ebenfalls 16 Prozent, schreibt das Vergleichsportal für Solaranlagen, Selfmade Energy, in einer Pressemitteilung.

Radolfzell auf Platz 712

Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Radolfzell installierten Solaranlagen beträgt laut Mitteilung aktuell 1.213. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Radolfzell es damit im Ranking der Städte auf Platz 712. Das gehe aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 hervor, die Selfmade Energy jetzt für 2050 Städte ausgewertet habe.

Solarexperte Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy, erklärt dazu laut Pressemitteilung: “Aktuell sind vor allem die hohen Energiepreise und das Streben nach mehr Autarkie die wichtigsten Treiber hinter dem starken Wachstum der Solarenergie in Deutschland. Bei den Anfragen über unser Vergleichsportal sehen wir, dass die Entscheidung für eine Solaranlage mittlerweile für viele Hausbesitzer alternativlos ist – und immer häufiger direkt in Kombination mit Wärmepumpe und E-Auto getroffen wird.“

Größeres Plus erwartet

Rosengart erklärt weiter, er erwarte für dieses Jahr ein größeres Plus beim Photovoltaik-Zubau in Deutschland. Mit der seit Januar greifenden Mehrwertsteuerbefreiung auf Kauf- und Mietanlagen werde die Anschaffung einer PV-Anlage für viele Hausbesitzer zusätzlich an Attraktivität gewinnen.

Bei seiner Analyse der die offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur hat Selfmade Energy ausschließlich PV-Anlagen auf Dächern von Gebäuden sowie Freiflächenanlagen berücksichtigt, die aktuell in Betrieb sind.

Weitere Informationen und Grafiken dazu finden sich auf der Internetseite des Unternehmens. Dieses betreibt unter der Adresse www.selfmade-energy.com ein Vergleichs- und Informationsportal rund um die Energiewende – auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Die Vision dahinter: Selfmade Energy will laut eigener Darstellung „den Menschen helfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen und den Erwerb einer PV-Anlage so leicht wie möglich zu machen.“ Dazu soll ein kostenloser Online-Solarrechner beitragen, mit dem Nutzer eine „Einschätzung zum Solarpotenzial ihres Daches, potenziellen Anbietern in ihrer Region, Kosten und nächstmöglichen Montageterminen“ erhalten können.

Die Bundesnetzagentur – zu finden unter der Adresse www.bundesnetzagentur.de – findet in ihrem Verbraucherportal, unter anderem in der Rubrik „Energie“ zahlreiche Hintergrundinformationen und auch praktische Tipps für private Verbraucher.