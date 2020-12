von Gerald Jarausch

Im Winter werden die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Denn Ende November bis Anfang Dezember ist die Laichzeit der Felchen im Bodensee. Um die Anzahl der Fische möglichst so hoch zu halten, damit sich die Fischerei noch wirtschaftlich lohnt, werden die Fischer dabei von der Fischzuchtanstalt auf der Reichenau unterstützt. Dorthin liefern die Berufsfischer den Laich und Samen, damit es auch in Zukunft noch Felchen im Bodensee zu fangen gibt.

So manchem dürfte allein die Vorstellung so einer Tätigkeit schon kalte Finger bereiten. Denn das Arbeiten im Winter auf den See ist nichts für kälteempfindliche Menschen. „Immer, wenn es windig auf dem See ist, kommt einem das besonders kalt vor“, berichtet Albin Lang aus langjähriger Erfahrung. Er gehört zu jenen Menschen, die mit der Fischerei am Untersee aufgewachsen sind. Bereits sein Vater betrieb die Fischerei vom Ufer in Iznang aus. Und auch sein Sohn Robert wird die Tätigkeit in der Familie Lang noch weiterführen.

Früher hingen Eiszapfen von der Kleidung

Grundsätzlich sei das Fischen im Winter längst nicht mehr so extrem wie noch vor einigen Jahrzehnten. Albin Lang kann sich an frühere Winter erinnern, in denen er „vollkommen durchgefroren vom See“ kam. An der Kleidung und den eingeholten Netzen gefror dann das Wasser. Mitunter bildeten sich richtige Eiszapfen an der Kleidung. Doch mit dem Klimawandel habe sich auch die Tätigkeit im Winter etwas entschärft. Albin Lang geht sogar so weit, zu sagen, dass „mir die Winterzeit mittlerweile lieber ist als der Sommer“. Denn dann herrsche auf dem See eine einmalige Ruhe, die in den Sommermonaten kaum noch denkbar sei.

Ein Fischer fährt über den Untersee. Solche einsamen Erlebnisse gibt es nur noch in der kalten Jahreszeit. | Bild: Jarausch, Gerald

Weniger Fischsorten werden gefangen

Im Winter fangen die Fischer grundsätzlich weniger Fischsorten als in der wärmeren Jahreszeit. Brachsen, Schleien, Karpfen und Aale finden dann gar nicht mehr den Weg in die Netze. Für Felchen gibt es zudem eine Schonzeit, die von 15. Oktober bis zum 18. Dezember gilt. In dieser Zeit gibt es lediglich eine Ausnahme, in der die Berufsfischer den Laich der weiblichen Felchen abstreifen dürfen, um sie in die Fischaufzuchtanstalt auf der Reichenau zu bringen. Je größer der Fisch, desto größer werden auch die Nachkommen. Deshalb verwenden die Fischer dafür besonders großmaschige Netze.

Felchenfang ging zurück

Felchen gehören auch im Winter zu den begehrtesten Fischen bei den Kunden. Beliebt sind zu Weihnachten besonders Hecht und Felchen. Beide hat Albin Lang in diesem Jahr nicht sehr oft in seinen Netzen gehabt. Sein Felchenfang ging auf 80 Prozent des Vorjahres zurück. Im zehnjährigen Mittel gar auf rund 40 Prozent. Ähnlich verhielt es sich beim Hecht und Kretzer. Beide gingen beinah auf die Hälfte im zehnjährigen Mittel zurück. Trotzdem fahren Albin Lang und sein Sohn Robert noch drei bis vier Tage pro Woche, in starken Zeiten auch jeden Tag, auf den See hinaus. Besonders freut es Lang, wenn er dabei eine oder mehrere Schleien fängt. Die gehören neben dem Hecht zu seinen Lieblingsspeisefischen. Doch bis die wieder in seinen Netzen landen, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Erst im Frühjahr rechnet der Fischer wieder mit diesen beiden Fischsorten.