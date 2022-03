von Petra Reichle

In Stahringen steht in diesem Jahr ein Projekt im Vordergrund: die Erschließung des Baugebiets „Im Freiwiesle“. Laut derzeitigem Stand soll das 619.000 Euro kosten. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Stahringer Ortschaftsrates deutlich. Dabei wurde bekannt gegeben, welche Maßnahmen im Rahmen des Haushalts 2022 genehmigt wurden.

Weil Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, informierte Stellvertreter Elmar Birr über die Kosten für das Erschließungsprojekt. Demnach werden von den 619.000 Euro 175.000 Euro für die Schmutzwasserkanäle verwendet. 142.000 Euro soll das benötigte Regenrückhaltebecken kosten, 140.000 Euro der Regenwasserkanal. Für den Straßenbau werden 128.000 Euro fällig und für die Beleuchtung 34.000 Euro.

Bau der Häuser soll im August starten

Die Erschließungsarbeiten sind laut Birr bereits in vollem Gange. Aktuell werden die Bodenschichten abgetragen, die Rohre für Regen und Schmutzwasser liegen bereit. Ursprünglich hätten die Arbeiten bis April abgeschlossen werden sollen, das verschiebt sich wegen Lieferengpässen auf August.

Für die 21 Baugrundstücke gab es 80 Bewerbungen. Ab August kann mit dem Bau der sieben Einfamilienhäuser und 14 Doppelhaushälften begonnen werden.

Weitere Investitionen

Weitere Punkte im diesjährigen Haushalt sind die Restkosten für den Erweiterungsbau des Kindergartens, Digitalisierungsmaßnahmen für die Grundschule sowie die Toilettenanlage am Dorfplatz. Die Eröffnung des Erweiterungsbaus ist für Juni geplant. Er soll künftig die Nestgruppe beherbergen, in der bis zu zwölf Kinder von zwei bis drei Jahren untergebracht werden.

Radolfzell Der lange Arm Putins: Stadtwerke-Kunden müssen sich auf höhere Energiepreise einstellen Das könnte Sie auch interessieren

Der Altbau erhält durch den Umzug der Kleinkinder zusätzliche Kapazitäten. Durch die Erweiterung können künftig etwa 60 Kinder betreut und alle vorliegenden Anfragen für einen Kindergartenplatz erfüllt werden.

Die Räte beschäftigten sich auch mit dem Standort für die Geschwindigkeitsmessanlage. Sie stimmten einstimmig für den Platz am ehemaligen Feuerwehrhaus in der Hauptstraße.