Sie haben sich auch schon mal gefragt, wo und wie Sie ihren Müll korrekt entsorgen ? Früher oder später stellt sich so eine Frage wohl in jedem Haushalt. Knifflig wird es bei Dingen, die aufgrund ihrer Größe, ihrer Beschaffenheit oder aufgrund ihrer Inhaltstoffe nicht im herkömmlichen Hausmüll landen sollen.

Ob Batterien, Wäscheständer oder chemische Produkte – für all diese Dinge gibt es jetzt die passende Antwort darauf, wo sie sachgerecht entsorgt werden können. Möglich macht das eine App, die jetzt von einer Gruppe junger Talente unter Anleitung fachkundiger Ausbilder und Auszubildender entworfen und programmiert wurde.

Azubis coachen die Schüler

In den Herbstferien haben zehn Schüler am „Sybit Coding Camp“ (“Programmier-Lager“) der Radolfzeller IT-Firma Sybit teilgenommen, unter der Leitung von Talent-Scout Stephan Strittmatter und den Auszubildenden (Fachinformatiker Anwendungsentwicklung) des Unternehmens.

In den vier Tagen bekamen die Jugendlichen nicht nur einen Einblick in die professionelle Softwareentwicklung in einem Team, sondern entwickelten auch gemeinsam die App „Mülli“. Dank eines großen Datenbestandes hat die App für fast jede Art von Müll die passende Antwort im Landkreis Konstanz parat.

Kommunen gehen mit Materialien zum Teil unterschiedlich um

Das hatte sich als komplizierter herausgestellt als gedacht. Denn die Städte und Kommunen verfahren mit den Materialen teilweise unterschiedlich. Das macht eine Nutzung der App in Kommunen außerhalb des Landkreises zumindest vorläufig kompliziert. Aber auch so wird vielen Menschen geholfen, die Rat bei Fragen zur korrekten Müllentsorgung haben.

Im Kreis Konstanz leben immerhin fast 287.000 Menschen, die nun mit der App genau das erfragen können. Erreichbar ist sie bequem über das Mobiltelefon, aber auch über jedes andere Endgerät, das mit dem Internet in Verbindung treten kann. Unter www.muelli.app erhält man unter Eingabe eines Stichwortes den passenden Entsorgungsort genannt.

Für die Verwaltungen der Städte und Kommunen im Landkreis stellt die App eine echte Erleichterung im Arbeitsalltag dar, wie Sandra Götting von der Stadt Radolfzell bei der Präsentation der App im Milchwerk verriet: „Das ist wunderbar, dass man jetzt auf etwas verweisen kann. Das wird unseren Arbeitsalltag erleichtern“, sagte sie.

Ähnliches Lob erhielten die jungen Nachwuchsentwickler im Alter zwischen 14 und 21 Jahren auch von Gebhard Schulz vom Landratsamt Konstanz und Nele Steurer von den Entsorgungsbetrieben Konstanz. Sie alle lobten die sinnvolle Idee und den Nutzungscharakter der „Mülli“- App. Immerhin ermöglicht die richtige Entsorgung auch einen Beitrag für eine bessere Wiederverwendung der verschiedenen Materialien.

Einen Gewinn erzielte das Coding Camp aber auch für die Talente, die sich für die viertägige Aktion angemeldet hatten und diese Berufswelt kennenlernten. So berichtete der 14-jährige Maurice Rehn aus Steißlingen, dass ihm das Camp „gut gefallen“ habe , wie er auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtete. Er hatte bis dahin keine Erfahrungen in der Programmierung und kann nun aber für sich sagen, dass das Camp ihm zwar gefallen habe, dass dieser Zweig für ihn aber vermutlich nicht das richtige für eine Ausbildung in der Branche wäre. „Ich dachte, das wäre etwas für mich. Aber nun weiß ich es besser“, sagte er.

Anders fiel die Einschätzung von Mohammad Kolaja aus Singen aus. Der 21-jährige würde gerne nach dieser Erfahrung erst recht eine Ausbildung im dem Bereich antreten. „Das hat Spaß gemacht und ich habe viel gelernt“, meinte er.

