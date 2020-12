von Petra Wunderle

Herr Popken, Sie waren viele Jahre auf hoher See unterwegs, kann man daraus eine Verbindung zu ihrer späteren Herausforderung in der Flüchtlingsarbeit herstellen?

Von 1961 bis 1990 fuhr ich zur See, es war Fluch und Segen zugleich. Zu den positiven Erfahrungen zählten die Erlebnisse in fernen Ländern und vor allem mit den Menschen aus anderen Kulturen. Diese Zusammentreffen waren in der Regel so positiv, dass sich nach Beendigung der Fahrenszeit ganz natürlich eine Hinwendung zum Migrantenbereich ergeben hat. Wenn ich zum Beispiel aus Mittel- oder Südamerika, oder auch aus Russland, den afrikanischen Staaten oder den USA zurück kam , empfand ich es hier oft unabhängig von der Temperatur als kälter.

Auf welche Errungenschaft sind Sie besonders stolz?

Ich bin froh darüber, in einem Land zu leben, in dem es 75 Jahre keinen Krieg gegeben hat. Leider sind viele Politiker immer noch der Meinung, mit Waffengewalt in anderen Ländern Frieden schaffen zu können und die Waffenindustrie schafft „Sachzwänge“. Stolz bin ich besonders auf die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger, wie sie positiv auf die vielen Flüchtlinge reagiert haben und halfen und helfen.

Wie kamen Sie zu ihrem ersten Beruf als Seemann und warum entschieden Sie sich dann für die Sozialarbeit?

Ich bin in Wilhelmshaven-Rüstersiel direkt hinter dem Deich aufgewachsen. Vom Küchenfenster aus konnte ich aufs Meer gucken. Dort legten die großen Tanker, unterstützt von mehreren Schleppern, mit Schweröl an und ich kam ins Träumen. Das war 1960 mit 14 Jahren, 1963 war ich als Leichtmatrose auf der TS „Esso Hamburg“ am Ruder und durfte das Schiff an die Pier steuern. Ein weiterer Grund für die Seefahrt war, dass ich nach der mittleren Reife keine Lust mehr zur Schule hatte, das Fachabitur musste ich später auf dem zweiten Bildungsweg nachholen. Nachdem es mit der Seefahrt aus gesundheitlichen Gründen aus war, bekam ich in Rottweil einen Job als Assistent der Geschäftsleitung in einem großen Möbelhaus. Nach zehn Tagen ergriff ich die Flucht und fand über das Arbeitsamt eine Stelle als Sozialarbeiter beim Regierungspräsidium Freiburg in Schramberg in einer Asylbewerberunterkunft über einer Fabrik. Hier wurde der Beruf zur Berufung für mich. Das setzte sich fort bei meiner späteren 16 Jahre langen Arbeit als Heimleiter in der Staatlichen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Rheinfelden.

Welches Motto hat Sie in Ihrem Leben stets begleitet?

Ich habe mir immer gesagt, du musst dich selbst mögen, dann kannst du auch andere Menschen verstehen. Das ist mir allerdings manchmal auch schwergefallen.