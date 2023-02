Apotheker wie Michael Dohm von der Scheffel-Apotheke in der Radolfzeller Haselbrunnstraße erleben derzeit einen Zustand, wie sie ihn in Deutschland kaum für möglich gehalten haben: Es ist aktuell vielfach nicht möglich, bestimmte Medikamente über den Großhandel in der gewünschten Menge zu erhalten.

Von seinen 8000 bis 10.000 Artikeln, die Dohm in seinen Apotheken anbietet, weist das System aktuell sogar 625 als nicht lieferbar aus. Die Anzahl und die Mittel schwanken täglich. Aber sie geben eine Vorstellung davon, dass es nicht nur einzelne Medikamente sind, die aktuell schwer von den Apotheken zu beschaffen sind.

Auch klassische Medikamente fehlen

Selbst klassische Medikamente wie Aspirin hat es in den vergangenen Wochen mitunter nicht permanent und überall gegeben. Gleiches gilt für Antibiotika und Schmerzmittel. „Das ist ein bisschen so, wie wenn es an der Tankstelle kein Benzin gibt“, sagt Michael Dohm.

Gründe für Lieferengpässe Gründe für Lieferengpässe können unterschiedlich sein, erklärt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Häufig seien Produktionsprobleme Auslöser oder dass nur wenige Hersteller für einen Wirkstoff oder ein Zwischenprodukt vorhanden sind. Im Zusammenhang mit den aktuellen Lieferengpässen wird auch von Problemen mit Lieferketten gesprochen, etwa in Ländern wie China und Indien – dorthin seien Produktionen abgewandert, nachdem in Deutschland die Festpreisregelung eingeführt wurde. In Deutschland zahlen Krankenkassen nicht automatisch jeden Preis, sondern stattdessen Festbeträge, die für Gruppen vergleichbarer Arzneimittel festgesetzt werden, so das Bundesministerium für Gesundheit. (lam) Notdienst-Apotheken Wer dringend auf Medikamente angewiesen ist, muss auf die jeweiligen Notdienst-Apotheken zurückgreifen. Die sind grundsätzlich für 24 Stunden von 8.30 bis 8.30 Uhr am Folgetag durchgehend geöffnet. Ein Kontrollanruf in der Apotheke ist nicht notwendig. Welche Apotheken Notdienst haben verrät die Internetseite www.aponet.de

Jüngst waren es Hustenlöser und Fiebersäfte, die schon einmal knapp wurden. Während es vielfach noch Alternativen zu den einzelnen Mitteln gibt, die der Arzt verschrieben hat, machen Präparate wie Insulin auch den Apothekern Sorgen. Denn dafür gibt es schlichtweg keinen Ersatz.

Die Suche nach Alternativen

Und so sind die Apotheken derzeit dazu verdammt, mit viel Mehraufwand Medikamente zu besorgen oder nach Alternativen zu forschen. Bei Michael Dohm ist derzeit ein Mitarbeiter permanent damit beschäftigt, diese Arbeit zu erledigen. Zu dem Mehraufwand gehört auch die Rücksprache mit den Ärzten. Denn wenn das verschriebene Medikament nicht verfügbar ist, muss geklärt werden, welche Alternativen denkbar sind.

Manchmal ist der identische Wirkstoff auch in einem anderen Medikament vorhanden – allerdings in anderen Packungsgrößen und Wirkintensitäten. Das führt bei den Kunden dann schon mal zu Verärgerung, weil sie teilweise mehr hinzuzahlen müssen oder Verwirrung, weil die Tabletten andere Farben und Formen haben.

Apotheken helfen sich untereinander

Ähnliches kann auch Cornelia Laible von der Flora-Apotheke in der Brühlstraße berichten. „Wir haben dadurch einen großen Mehraufwand. Zum Beispiel durch die Rücksprache mit den Ärzten“, berichtet sie. Die sind zudem nicht immer sofort erreichbar, was den Aufwand noch einmal zusätzlich erhöht.

Das geht auch Sonja Weber von der See-Apotheke in Gaienhofen so: „30 Prozent unserer Arbeitskraft verwenden wir derzeit damit“, sagt sie auch Nachfrage des SÜDKURIER. Grundsätzlich sind die Apotheken längst dazu übergegangen, auch schon einmal bei Kollegen nachzufragen, ob dort das gefragte Medikament vorhanden ist, um den Kunden in ihrer Not zu helfen. „Das funktioniert ganz kollegial“, erklärt Michael Dohm.

„Wir brauchen eine Wirkstoffreserve“

Kunden, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, raten die Apotheker zu einer eigenen Vorratshaltung, die ihnen einen Puffer von mindestens mehreren – besser noch 14 – Tagen geben. Denn die Situation wird sich voraussichtlich nicht so schnell ändern. Es gibt Hersteller, die bereits angekündigt haben, dass sie einzelne Mittel voraussichtlich nicht vor Jahresende liefern können. Andere schweigen schlichtweg darüber.

Aus Sicht von Michael Dohm könnte nur ein Schritt dafür sorgen, dass es zumindest bei den wichtigsten Medikamenten zu keinen Engpässen kommt: „Alle reden von der Gasreserve, aber wir brauchen auch eine Wirkstoffreserve“, plädiert er. Das hat man mittlerweile offenbar auch in der Politik erkannt. Derzeit wird über ein Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsvorbeugungsgesetz (ALBVVG) diskutiert. Wann da eine Einigung zu erwarten ist, bleibt offen. Bis dahin müssen Apotheker und Erkrankte wohl mit der Situation leben, wie sie ist.