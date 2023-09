Radolfzell vor 29 Minuten

Hunderte Bewerber für acht Plätze: Wie Meister gerade in Radolfzell so gut dirigieren lernen

Sieben Absolventen von Hochschulen trafen sich zum Internationalen Meisterkurs Dirigieren in Radolfzell, dafür reisten sie teils aus aller Welt an. Am Freitag, 15. September, ist das Abschlusskonzert.