Die Gerhard-Thielcke-Realschule Radolfzell hat den Abschluss ihrer 10. Klassen eines denkwürdigen Schuljahres gefeiert. Mit Abstand -und Hygieneregelungen wurden die Feier – wie bereits im Vorjahr – anstatt wie sonst im Milchwerk im kleinere Rahmen im Foyer der Gerhard-Thielcke-Realschule durchgeführt.

An zwei Abenden erhielten die 100 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf vier Termine, ihre Mittlere-Reife-Zeugnisse überreicht. Schulleiterin Gabriele Wiedemann erklärte in ihrer Rede, dass die diesjährigen Prüfungen und ihre Vorbereitungen unter schwierigsten Bedingungen stattfinden mussten. Außerdem galt erstmals die neue Prüfungsordnung.

„Mit Kopf, Herz und Hand“

Gabriele Wiedemann sagte, die Schüler hätten in den vergangenen Monaten neben dem fachlichen Wissen der Reifeprüfung auch ihre Fähigkeiten, sich mit digitalen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen und sich selbst im Lernen zu strukturieren, gezeigt – ganz ohne den sonst gewohnten sozialen Rahmen der Schule.

Mit der Mittleren Reife stehe ihnen nun der Weg offen, die Zukunft vertrauensvoll und selbstbewusst als Menschen „mit Kopf, Herz und Hand“ zu gestalten, so die Schulleiterin. In mehreren Dankesreden wurde anschließend die Wertschätzung zwischen Schülern und Lehrern spürbar und das Leitbild der Gerhard-Thielcke-Realschule deutlich: „Miteinander leben, lernen und arbeiten.“

Lob und Preise für gute Leistungen

Viele Schüler erhielten Lobe für ihre gute Leistungen. Preise gingen dieses Jahr an Mara Müller, Lilli Kindsmüller, Lea Zinsmaier, Niklas Vereide, Miroslav Ganchev, Sabrina Jäckle, Alia Fleiner, Mia Sophie Stieler, Mia Thoma, Iris Berger, Linus Bohner sowie Lena Strehlke. Der Schulsozialpreis ging an Sascha Adrian, der Geschichtspreis an Jamie Wendel.

Radolfzell BSZ gratuliert Abiturienten: 63 Absolventen feiern ihren erfolgreichen Schulabschluss Das könnte Sie auch interessieren

Mia Sophie Stieler und Mia Thoma erhielten als Schulbeste dieses Realschul-Jahrgangs der Gerhard-Thielcke-Realschule außerdem den Preis des Oberbürgermeisters für „Hervorragende schulische Leistungen und vorbildliches soziales Engagement“.