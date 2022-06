von Petra Reichle

Nachdem bereits im vergangenen Jahr ein fast komplett neuer Vorstand gewählt worden war, stand in der Hauptversammlung des Hospizvereins Radolfzell-Höri-Stockach und Umgebung jüngst die Verabschiedung einer neuen Satzung auf der Tagesordnung.

Im Namen des Vorstands stellte Peter Kessler die neue Satzung vor, die er in den vergangenen Monaten federführend vorbereitet hatte. „Grundsätzlich hat sich die neue Satzung an der Mustersatzung für gemeinnützige Vereine orientiert“, erklärte Peter Kessler in der Sitzung. Neben kleineren Änderungen gibt es unter anderem eine deutliche Änderung bezüglich der Wahl des Vorstands. Konnte der Vorstand bisher seine Vorsitzenden aus den Reihen der gewählten Vorstände selbst benennen, so sollen die Vorsitzenden künftig im Rahmen der Hauptversammlung direkt gewählt werden.

Radolfzell Über die Schwierigkeit, sterbende Menschen in Krankenhäusern zu begleiten Das könnte Sie auch interessieren

Passus zur aktiven Sterbehilfe wird gestrichen

Während die alte Satzung noch einen ausdrücklichen Verweis zum Thema Sterbehilfe beinhaltet, soll der Satz „Eine aktive Sterbehilfe widerspricht dem Zweck des Vereins“ in der neuen Satzung nicht mehr enthalten sein. Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen.

Radolfzell Hospizverein hilft trotz Pandemie: Wie die Mitarbeiter die Corona-Zeit bei ihrer Arbeit erleben und wie wichtig die Begleitung gerade jetzt ist Das könnte Sie auch interessieren

Christine Rammensee, erste Sprecherin des Vereins, gab einen Überblick über die Arbeit des Vorstands im vergangenen Vereinsjahr. „Ziel des Vereins ist und bleibt seine gute und reibungslose Arbeit in der Sterbe- und Trauerbegleitung“, so Christine Rammensee. Entsprechend hoch seien die Zeit und Ressourcen, die der Verein in die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen stecke.

Nachfrage nach Begleitung ist groß

Einblick in die konkrete Arbeit des Vereins konnten Andrea Jeskulke und Martina Roos geben, die im Hospizverein die Sterbe- und Trauerbegleitung koordinieren. Die Nachfrage nach Sterbe- und Trauerbegleitung sei groß. Umso wichtiger ist es dem Verein nun, neue Sterbe- und Trauerbegleiter auszubilden. Für Interessenten, die dieses Ehrenamt ausüben möchten, wird es einen Kurs geben, der sie auf diese Aufgabe vorbereiten wird.