von SK

Besuche Angehöriger sind im Hospital zum Heiligen Geist unter Auflagen wieder möglich. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung geeigneter Schutzmaßnahmen, die das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg in Paragraf 6, Absatz 2 der Corona-Verordnung geregelt hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Heimleitung hat eine Besuchsregelung erarbeitet.

Diese Bedingungen für einen Besuch listet die Meldung auf: In der Tagespflege wurde ein eigener Besuchsraum eingerichtet, der einen getrennten Zugang für Bewohner sowie für Besucher hat. Der Eingang für Besucher befindet sich in der Seestraße 44, Eingangstor Tagespflege. Besuchszeiten sind täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Damit alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen eingehalten und die Besuche koordiniert werden können, ist eine vorherige Terminabsprache unerlässlich. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (077 32) 95 27 30. Die maximale Besuchsdauer beträgt 15 Minuten pro Besuch. Besuche sind nur für maximal zwei nahe stehende Personen zeitgleich möglich, jedoch sollten keine Kinder mitgebracht werden.

Die Besucher werden gebeten, zum eigenen Schutz und dem der Angehörigen verschiedene Maßnahmen einzuhalten. Dies sind das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die Nutzung der Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich sowie das Einhalten des vorgegebenen Mindestabstands von eineinhalb bis zwei Metern. Die Husten- und Niesetikette sollte ebenfalls eingehalten sowie das Berühren von Augen, Nase und Mund vermieden werden. Wer krank ist, Zeichen eines Infekts zeigt oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Covid-19-infizierten Person hatte, sollte dringend auf den Besuch verzichten. Die vom Ministerrat am 7. April beschlossenen Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gelten weiterhin, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach dürfen die Bewohner ihre Einrichtung nur noch aus triftigen Gründen, etwa für Arztbesuche, verlassen.