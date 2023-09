Zum 30. Mal wird in diesem Jahr am zweiten Septemberwochenende der Tag des offenen Denkmals begangen. Bundesweit koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag, der in diesem Jahr unter dem Thema „Talent Monument“ steht. Die Stadt Radolfzell öffnet in Rahmen des Tages am Sonntag, 10. September, gemeinsam mit dem Förderverein Museum Radolfzell die Türen des ältesten Fachwerkhauses in Radolfzell. Dabei handelt es sich um die alte Domprobstei.

Reichhaltige Geschichte

Die alte Domprobstei stammt laut Ankündigung aus dem 15. Jahrhundert und versteckt sich seit Jahren hinter einer bedruckten Plane. Am Tag des offenen Denkmals soll sie sich für einige Stunden heben und die Möglichkeit eröffnen, Einblick in das Denkmalobjekt in der Stadt zu geben.

Gaienhofen Kommt das älteste Bier Mitteleuropas vom Bodensee? Forscher wollen das endgültig herausfinden Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund von restauratorischen Untersuchungen und einer genauen Gebäudeaufnahme seien einige Details zur reichhaltigen Geschichte des Hauses zum Vorschein gekommen, heißt es. Laut Ankündigung war das Gebäude von 1485 bis 1631 Sitz der Konstanzer Domprobstei und anschließend bis zur Säkularisation Pfleghof des Kloster Heiligkreuzthal.

Wann finden die Führungen statt?

Führungen von Wolfram Janzer und Christof Stadler werden am Tag des offenen Denkmals um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr und 12.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist jeweils am Eingang zur Kauhausstraße 1, zwischen dem Rat- und dem Zunfthaus.

Zusätzlich bietet das Stadtmuseum Radolfzell am Tag des offenen Denkmales um 15.30 Uhr eine kostenlose Führung zur Hausgeschichte mit der Museumspädagogin Jacqueline Berl an. Das Stadtmuseum Radolfzell befindet sich selbst in einem historischen Gebäude, da das Museum in der Seetorstraße 3 früher einmal die Stadtapotheke war.

Radolfzell Dem Namen auf der Spur: Warum heißt der Mindelsee eigentlich so? Das könnte Sie auch interessieren

Eine Anmeldung für die Führungen wird empfohlen und ist ab ab sofort unter der Telefonnummer 07732 81530 oder per E-Mail an museum@radolfzell.de beim Stadtmuseum möglich.

Auch Haus Dix macht mit

Nicht nur Radolfzell beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals. Auf der Höri ist Sonntag das Museum Haus Dix kostenlos zugänglich, kostenlose Führungen um 11, 14 und 15.30 Uhr.