von Gerald Jarausch

Eine Stadt im Sepia-Farbton: Der Sahara-Sand ist da. Was auf dem Foto aussieht wie eine verunglückter Weißabgleich der Kamera, ist in Wahrheit nur eine große Fracht von Sahara-Sand, der in diesen Tagen, insbesondere am Dienstag, über Süddeutschland zu sehen war und noch ist. Auf diese Weise wirkte praktisch alles wie in gelbliches Licht getaucht. Ein ähnlicher Farbton findet sich in alten Fotoaufnahmen, deren Farbgebung man als Sepia bezeichnet.

In den kommenden Tagen soll das Ereignis wieder der Vergangenheit angehören und einem blauen Himmel weichen, von dem dann auch wieder die Sonne nahezu ungehindert scheinen kann. Die Meteorologen sagen Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius voraus. „Noch bis in den Freitag hinein wird es dieses Wetterphänomen geben. Das ist selten und ungewöhnlich“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts gegenüber dem SÜDKURIER. Bild: Gerald Jarausch