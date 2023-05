In Konstanz gibt es bereits seit dem Jahr 2019 eine Teilhabeberatungsstelle, die mit einer vollen Stelle besetzt ist: Beraterin in Konstanz ist Randi von Stechow mit der Qualifikation einer Rechtsanwältin. Am 17. April hat nun ein weiteres Beratungsteam der EUTB (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung) seine Arbeit aufgenommen, dieses Mal in Radolfzell. Dies geht aus einem Schreiben des Diakonischen Werks im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz hervor.

Die EUTB berät Menschen mit einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung, deren Angehörige und an Inklusion interessierte Menschen, in allen Fragen rund um die großen Themen Inklusion und Teilhabe. Die Beratungsstellen werden durch Mittel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales finanziert, weshalb die Beratung für alle ratsuchenden Personen kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung angeboten werden kann.

Laut Pressemitteilung befindet sich die Beratungsstelle in Radolfzell in der Teggingerstraße 16, in den Räumen des Diakonischen Werkes. Beraten wird zu jeweils 50 Prozent von Tina Koch und Jonas Buchhardt. Tina Koch ist systemischer Couch und Mediatorin. Jonas Buchhardt ist Sozialpädagoge mit mehrjähriger Erfahrung in der EUTB. Beide bringen eigene Peererfahrung mit. Peererfahrung bedeutet in diesem Beratungskontext, dass persönliche Erfahrungen aufgrund eigener Einschränkungen oder Behinderungen vorhanden sind und in die fachliche Beratung einfließen können. Es wird grundsätzlich unabhängig von Behinderungsformen, Behörden oder Einrichtungsträgern beraten. Die EUTB ersetzt keine Fachberatungsstellen oder Rechtsberatung, sondern sieht sich als ergänzendes Angebot zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, Christian Grams, freut sich über die Erweiterung des nach eigener Aussage äußerst wichtigen Beratungsangebots im Landkreis Konstanz.

Kontaktdaten und Informationen im Internet:

http://www.diakonie-radolfzell.de