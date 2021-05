von Gerald Jarausch

Nur wenige Wochen nach dem Impfstart in den Arztpraxen wurde gestern die 500ste Spritze Vakzin im Ambulanten OP-Zentrum in der Walchnerstraße verabreicht. Glückliche Empfängerin des Impfstoffes war die 90-jährige Erna Schellhammer aus Radolfzell. Für sie war es bereits die 2. Spritze mit dem Wirkstoff von Biontech. Die erste hatte sie vor sechs Wochen noch im Singener Impfzentrum erhalten. Allerdings gab sie jetzt dem Ambulanten OP-Zentrum vor Ort den Vorzug, da sich der Vorgang hier noch etwas leichter vollziehen ließ und mit weniger Aufwand verbunden war.

Für die Verabreichung des Impfstoffes wird im Ambulanten OP-Zentrum ein zusätzlicher Aufwand betrieben, wie Gerold Schmid, einer der insgesamt fünf Ärzte in der Einrichtung, erklärt: „Eigentlich hätte ich heute Nachmittag frei gehabt. Aber seit Wochen nutze ich meinen freien Nachmittag, um die Impfstoffe zu verabreichen“, sagt er. Um genauer zu sein – seine Aufgabe besteht vor allem darin, die Patienten auf die Risiken und möglichen Nebenwirkungen der Impfung hinzuweisen.

Der Aufwand für die Impfungen in den Praxen ist hoch

Die eigentliche Impfung wird von Mitarbeitern des OP-Zentrums und Schmids Frau Daniela vorgenommen. Sie hat zuvor im Singener Impfzentrum ausgeholfen und nutzt ihre Qualifikation jetzt in der Praxis ihres Mannes. Generell ist der Aufwand für die Impfungen in den Praxen hoch. Allein der logistische Aufwand, bei dem die Patienten antelefoniert werden müssen, sämtliche Daten erhoben werden und am Ende der Impfpass aktualisiert wird, ist immens.

Dennoch könnte nach Ansicht von Gerold Schmid noch mehr Tempo aufgenommen werden. Vor allem der Impfstoff vom Hersteller Astra-Zeneca wird nicht so verabreicht, wie er tatsächlich vorhanden ist. „Die Patienten wollen lieber andere Präparate“, erklärt Schmid. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Vakzine von Biontech nicht mehr in der gewünschten Anzahl zur Verfügung stehen werden. „Dann können wir lediglich nur noch die zweite Impfung vornehmen“, sagt der Arzt.