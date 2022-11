Radolfzell vor 1 Stunde

Hier sollen 98 Geflüchtete in 14 Wohnungen ziehen: Neue Gemeinschaftsunterkunft in Radolfzell

Was bereits 2020 geplant wurde, kommt jetzt genau zur richtigen Zeit – und ist auch noch günstiger als gedacht: Ein Neubau in der Kasernenstraße bietet Wohnraum für Geflüchtete. Doch in den Wohnungen wird es eng werden.