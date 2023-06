Es ist eine lange Zeit des Engagements: In diesen Tagen schaut der Radolfzeller Verein Auxilium Gesellschaft für Entwicklungshilfe auf sein 60-jähriges Bestehen zurück. Seit der Gründung im Jahr 1963 hat der Verein zahlreichen Kindern in Afrika zu einer Schulbildung verholfen und für strukturelle Verbesserungen gesorgt.

Förderung für selbstbestimmtes Leben

Gegründet wurde er mit dem Ziel, den in Not lebenden Menschen die Chance auf eine menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Als zentrale Bausteine dafür erachtet der Verein bis heute Schulbildung, Gesundheit und Arbeitsmöglichkeiten. Mit ihnen soll die Basis für eine Hilfe zur Selbsthilfe geschaffen werden.

Auxilium ist damit eine von vielen Nichtregierungsorganisationen, die sich in Deutschland für die Entwicklungshilfe in anderen Ländern einsetzen. Laut dem Statistischen Bundesamt flossen im Jahr 2021 520,3 Millionen Euro nach Afrika, unterstützt wurden dort vor allem Äthiopien, der Südsudan und die Demokratische Republik Kongo. Aber auch Länder in anderen Kontinenten wurden unterstützt, etwa Indien, Afghanistan, Haiti, Brasilien und die Ukraine.

Vor allem in Ostafrika aktiv

Historisch bedingt engagiert sich Auxilium vor allem in den Ländern Ostafrikas. Die meisten geförderten Projekte befinden sich in Tansania. Während in früheren Jahren zahlreiche Sachspenden von Radolfzell dorthin transportiert wurden, um die dringendste Not zu lindern, ist es heute vor allem die finanzielle Unterstützung.

„Früher haben wir Allweiler-Pumpen und Fahrgestelle nach Afrika gebracht“, erinnert sich Geschäftsführer Markus Schnitzlein an die Entwicklung des Vereins. Heute sehe man derartige Hilfen in den afrikanischen Ländern nicht mehr gerne, denn man möchte nur ungern zur Müllkippe ausgedienter Gerätschaften aus den Geberländern verkommen. Die Zölle auf derartige Waren seien daher mittlerweile so hoch, dass sich ein Export dorthin nicht lohnt.

Nur ein Teil wird mitfinanziert

Die Unterstützung von Auxilium beschränke sich deshalb mittlerweile auf die Finanzierung verschiedener Projekte, bei denen ganz bewusst immer nur ein Teil mitfinanziert werde. Auf diese Weise sollen die Menschen vor Ort gestärkt werden, indem sie eigenverantwortlich ihre Lebensbedingungen verbessern.

Der Hintergrund Auxilium ist durch das christliche Menschenbild geprägt und versucht durch Hilfs-Organisationen, Ordensgemeinschaften und die diözesane Kirche vor Ort diese Hilfe hauptsächlich in verschiedenen Ländern Ostafrikas, zu einem kleinen Teil auch in Indien umzusetzen. Dabei unterstützt man Priester und Ordensleute, die mit den Menschen in Not vor Ort leben und ihnen helfen. Das Geld fließt in Schulgelder, Stipendien, Start-up-Gründungen, Waisenhäuser, Krankenstationen, die Wasserversorgung und die Anpflanzung von Bäumen. Mehr Informationen zu konkreten Projekten finden sich auf der Auxilium-Homepage unter www.auxilium-radolfzell.de

So seien es vor allem anteilige Zahlungen von Schulgeldern für Menschen, die sich diese sonst nicht erlauben könnten. Dabei gehe es insbesondere um katholisch geprägte Privatschulen. Denn die staatlichen Schulen seien vielfach in schlechten Zustand und würden nicht den besten Ruf genießen. „Schulbildung ist die beste Prävention“, erklärt Auxilium-Beisitzer Hans-Jürgen Mrotzek das Vorgehen des Vereins.

Zum Jubiläum kommt Besuch aus Afrika

Weil Auxilium nicht nur den Spendern gegenüber vertrauenswürdig sein möchte – der Verein werde jährlich von Zentralinstititut für soziale Fragen (DIZ) dahingehend überprüft – sondern auch selbst Gewissheit darüber haben möchte, dass die Gelder sinnvoll vor Ort eingesetzt werden, stehe man in engem Kontakt zu den Verantwortlichen.

Hierhin floss Geld von Auxilium: Schulkinder in einer Privatschule in Tansania | Bild: Hans-Jürgen Mrotzek

Einer davon ist Pater William Ruwaichi, der anlässlich des Jubiläums nach Radolfzell gekommen ist. Er betreut in Tansania einen Teil der insgesamt 63 Schulen. „Ohne die Hilfe von Auxilium könnten wir die Lehrer und die Materialen nicht bezahlen“, berichtet er. Er ist selbst durch die Hilfe von Auxilium zum Theologiestudium gekommen und weiß die Unterstützung zu schätzen.

Mitglieder finanzieren Reisen selbst

In Radolfzell ist man bemüht, die eigenen Strukturen möglichst kosteneffizient zu halten. Der Verein ist stolz darauf, gerade einmal rund zwei Prozent des Geldes für die Verwaltung zu benötigen, wie im Gespräch deutlich wird. Bei größeren und hauptamtlich geführten Organisationen betrage dieser Wert oft fast 30 Prozent.

Dass es in Radolfzell so viel günstiger geht, liege unter anderem an der rein ehrenamtlich geführten Arbeit. 40 ordentliche Mitglieder gibt es, die auch den Vorstand stellen, dazu kommen rund 530 Fördermitglieder. Selbst die Reisen, die in der Regel ein bis zwei Mal im Jahr nach Ostafrika stattfinden, finanzieren die Mitglieder selbst. Der Aufwand wiederum für die Hilfe zur Selbsthilfe sei immens. Geschäftsführer Markus Schnitzlein schätzt seinen täglichen Aufwand auf ein bis zwei Stunden. Darin sind die Aufenthalte vor Ort nicht eingerechnet.

50.000 Kinder mit Schulgeldzuschuss unterstützt

Dennoch scheint der Einsatz sich auszuzahlen: Wie Auxilium angibt, wurden in den vergangenen 60 Jahren rund 50.000 Kinder mit einem Schulgeldzuschuss, 15.000 Waisenkinder und 10.000 Straßenkinder unterstützt. Etwa 5000 Personen wurde eine Handwerksausbildung und 1000 jungen Frauen eine Krankenschwesterausbildung ermöglicht.

Insgesamt rund 600 Menschen wurden zu Priestern und Ordensleuten ausgebildet. Ferner pflanzte man rund 100.000 Bäume und baute 250 Brunnen und Wasserspeicher. Auxilium-Präsident Andreas Hofmann hat das Gesamtvolumen der geleisteten Hilfe angesichts des Jubiläums auf rund 10 Millionen Euro geschätzt.