Radolfzell vor 4 Stunden

Heimattage gehen in die nächste Runde: Innenminister Thomas Strobl kommt zu Besuch an den Bodensee

Am Wochenende vom 10. bis 12. September finden im Rahmen der Heimattage die Landesfesttage statt. Auch Innenminister Thomas Strobl wird am Festsonntag zu Gast sein und die Heimattage-Fahne an die Stadt Offenburg, den nächsten Ausrichter der Heimattage, übergeben.