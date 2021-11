von Georg Lange

Mit scharfen Kontrollen zum Gesundheitsstand von Musikern und Publikum (geimpft, genesen oder PCR-getestet) und weit auseinander liegenden Sitzreihen für die rund 250 mit Mund-Nasen-Schutz ausgestatteten Gäste holte die Stadtkapelle Radolfzell ihr im Frühjahr ausgefallenes Konzert als mitreißendes „Heimspiel 2021“ im Milchwerk nach. Sämtliche Werke befassten sich mit dem Thema Heimat. Doch was ist Heimat?

„Dort, wo sich das Handy selbst ins WLAN einwählt“

Modern gefasst sei Heimat dort, wo sich das Handy mit dem WLAN selbständig verbindet, scherzte Moderator Marc Baumgartner zu Beginn des Konzerts fast schon als Ausblick zur Filmmusik über einen Außerirdischen, der nach Hause in die außerterrestrische Heimat telefonieren möchte. Auf hohem Niveau präsentierte die Stadtkapelle Radolfzell anspruchsvolle und gefühlsbetonte Kompositionen, die beispielsweise Hoffnung und Ruhm einer ganzen Nation ihrer Verbundenheit zur Heimat unterschiedlich ausdrückten und in den jeweiligen Heimatländern zu heimlichen Hymnen erwuchsen. Auch Volkslieder gehörten zum Repertoire – doch so hatte man sie im Milchwerk noch nie gehört.

Das Jubiläum im Vorgriff

Den Auftakt mit der „Jubilee Overture“ von Philip Sparke wollte das sinfonische Blasorchester als Fingerzeig zum 250. Geburtstag der Stadtkapelle Radolfzell im nächsten Jahr verstanden wissen. Das Werk mit höchstem Schwierigkeitsgrad stellte das Orchester gleich zu Beginn in seiner gesamten Fülle und Qualität vor: Über festliche Blechbläserfanfaren hin zu ruhigeren Passagen im Mittelteil und einem freudigen Teil, bei dem die tiefklingenden Blechbläser dann vom gesamten Orchester sinfonisch begleitet wurden – das Blasorchester zeigte sich im Auftakt zugleich heiter, graziös und kraftvoll. Mit dem Werk „Filandia“ von Jean Sibelius hörten die Milchwerkgäste eine tiefgründige Auseinandersetzung des Komponisten mit seiner Heimat und der Unterdrückung Finnlands durch Russland. Die Komposition, angesiedelt zwischen Kampf und Sieg, gilt als eine Herausforderung für Blasorchester und wurde gemeistert. Hoffnung und Ruhm vermittelte die Stadtkapelle mit dem Marsch „Hope and Glory“ aus dem fünfteiligen Werk „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar. Die Komposition mit Gänsehauteffekt wirkte nicht nur auf die Engländer auf Anhieb, sondern überzeugte auch das Radolfzeller Publikum in seiner Darbietung durch die Stadtkapelle.

Heimatgefühl jenseits des Atlantiks

In der Nähe des Vulkanbergs Mazama im US-Bundesstaat Oregon leben amerikanische Ureinwohner, die in enger Beziehung zur Natur und zu ihre Heimat stehen. Mit der Komposition „Mazama“ beschreibt Komponist Jay Chattaway das Leben der Stämme mit ungewöhnlichen Instrumenten und Spieltechniken. Das Werk ermöglicht den Percussionisten, ihr experimentelles Können zu präsentieren und eine musikalische Hochzeit mit dem im Stück als gleichwertig anzusehenden Blasorchester einzugehen. „Sie müssen jetzt tapfer sein“, richtete Baumgartner vorab fürsorgliche Worte ans Publikum: „Denn wir singen“. Das Publikum belohnte das Orchester im Anschluss mit einem langanhaltenden Applaus.

Das Programm Als „Heimspiel 2021“ und unter der Leitung des Dirigenten Kuno Rauch präsentierte die Stadtkapelle Radolfzell die folgenden Werke:“Jubilee Overture“ von Philip Sparke, „Finlandia“ von Jean Sibelius unter dem Arrangement von Jan Molenaar, „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar, Arrangement von Albert Loritz, „Mazama“ von Jay Chattaway, „Scenes about German Folk Songs“ von Walter Ratzek, „E.T.“ von John Williams, Arrangement von John Glensek sowie „Robin Hood – Prince of Thieves“ von Michael Kamen unter dem Arrangement von Paul Lavender. Als heimatliche Zugabe spielte die Stadtkapelle den Walzer „Am Bodensee“ von Heinrich Braun sowie den Marsch „Radolfzell“ von Giuseppe Fazio.

Volkslieder zum Mitraten

Mit den „Scenes about German Folk Songs“ von Walter Ratzek verschmolz die Stadtkapelle Radolfzell Volkslieder mit der Intensität und Raffinesse eines Blasorchesters zu einem neuartigen Hörgenuss: Was sprachlich beispielsweise mit „Stuttgart, Ulm und Biberach – horch was kommt von draußen rein“ keinen konkreten Sinn ergibt, ließ sich als Komposition nicht nur bestens vereinen – es war zudem ein intellektueller Genuss, die teilweise miteinander verwobenen Volkslieder-Passagen im Werk ausfindig zu machen.

Musikalisch schwierige Passagen

Die Stadtkapelle zeigte mit dieser brillant vorgetragenen Wahl, dass Blasmusik nicht nur ein Genuss, sondern auch geistreichen Spaß bereiten kann. Fernab eines Medleys beleuchtete das Werk Ratzkes mit Schwierigkeitsstufe „sehr schwer“ altbekannte Melodien aus den deutschen Volkliedern neu – wobei Komponist und Orchester ihnen eine extravagante Harmonie verliehen.

Nach dem Konzert im Milchwerk: Blumen und Geschenk für den Dirigenten der Stadtkapelle Radolfzell, Kuno Rauch – überreicht von Eva Großhardt vor der Zugabe ans Publikum.

Drei Millionen Lichtjahre von seiner Heimat entfernt strandete E.T. auf dem Planeten Erde. Die Filmmusik über den Außerirdischen und seinem irdischen Freund von John Williams wurde von der „Acadamy of Motion Pictures and Science“ in den 1980-er Jahren mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Stadtkapelle Radolfzell bot die sehr komplexe Filmmusik zwar monumental an; doch deren Interpretation fehlte es leider an einer beschwingten Heiterkeit, an der warmen Seele der Klarinetten und an einem kraftvollen Zusammenspiel der hoch- und tiefklingenden Instrumente, die die außergewöhnliche Stimmung des vielschichtigen Werks erst erzeugen.

Dirigent Kuno Rauch präsentierte das sinfonische Blasorchester „Stadtkapelle Radolfzell“ einem begeisterten Publikum.

In „Robin Hood – Prince of Thieves“ von Michael Kamen ging es um Solidarität mit dem eigenen Volk, um Treue zu der Heimat und deren Verteidigung gegen unrechtmäßige Herrschaft. Woran es beim Stück „E.T.“ zuvor mangelte, holte nun die Stadtkapelle sehr opulent nach – mit bezaubernder Oboe, mit akzentuierten Waldhörnern, einem starkem Fagott und kräftigem Schlagwerk. Das Publikum zollte mit einem Bravoruf und langanhaltendem Applaus der Stadtkapelle ihren Respekt und verlangte nach einer Zugabe. In ihr gab das Blasorchester der nächstliegenden Heimat mit dem sehr beschwingten Walzer „Am Bodensee“ des Komponisten und Ehrendirigenten der Stadtkapelle, Heinrich Braun, sowie mit dem Widmungsmarsch „Radolfzell“ aus der Feder von Giuseppe Fazio (eines ehemals in Radolfzell lebenden Gastarbeiters), Raum und Glanz.