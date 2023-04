Hier sammeln wir für Sie Bilder der Erstkommunionkinder und Konfirmanden aus der Region. Der SÜDKURIER gratuliert allen Kindern und Jugendlichen zu ihrem großen Tag!

Kirche St. Meinrad

In der Kirche St. Meinrad in Radolfzell wurde am vergangenen Sonntag mit Pfarrer Heinz Vogel Erstkommunion gefeiert. Zuvor hatten sich die Jungen und Mädchen schon seit Monaten auf den Empfang des Sakraments vorbereitet. Eingeladen waren dazu laut der Internetseite der Seelsorgeeinheit St. Radolt alle Kinder ab der dritten Klasse. Dabei gab es eine Neuheit: Laut der Seelsorgeeinheit wurde der zweijährige Rhythmus der zuvor in Liggeringen, Güttingen, Markelfingen und Stahringen üblich war, beendet. Nun können laut Information auf der Internetseite jährlich alle Kinder an der Vorbereitung teilnehmen.

Erstkommunion am Sonntag, 16. April in St. Meinrad, Radolfzell mit Pfarrer Heinz Vogel. | Bild: Andreas Kochlöffel

Wie vorab schon angekündigt wurde, feiern in diesem Jahr rund 90 Kinder aus der Radolfzeller Seelsorgeeinheit Erstkommunion. Bekannt ist diese übrigens auch als Weißer Sonntag oder heilige Kommunion. Mit der Erstkommunion werden die Kinder aufgenommen in die volle Gottesdienstgemeinschaft, so die Seelsorgeeinheit.

