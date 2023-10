Diese Lesung offenbarte nicht nur einen Einblick in ein neues Kinderbuch, sondern auch ein bisschen in das lokalpolitische Geschehen der Stadt: Im Rahmen der baden-württembergischen Literaturtage hat die Autorin Heike Strate in der Stadtbibliothek vor mehr als 50 Kindern und Erwachsenen ihr Werk „Ein Winter mit den Höckerschwans“ vorgestellt. In der Fortsetzung ihres 2021 erschienenen Romans „Ein Sommer mit den Höckerschwans“ geht es erneut um eine Schwanenfamilie am Radolfzeller Seeufer – und es gibt so manche Anspielung auf reale Persönlichkeiten und Geschehnisse in der Stadt.

Das wurde während der Lesung nicht nur daran deutlich, dass etwa der Name des Bürgermeisters Knut von Möger ähnlich klingt wie der von Oberbürgermeister Simon Gröger, eine gewisse Rudolfo-Schule an die Ratoldusschule erinnert und sogar der Steinkünstler Sepp Bögle erwähnt wird. Sondern auch, weil die Tiere des Radolfzeller Tierheims sowie reale Probleme wie Platzmangel in der Einrichtung einen Platz in einem Kapitel gefunden haben. Keine Überraschung: „Die meisten Geschichten habe ich selbst erlebt“, verriet Strate.

Wie geht es mit dem Tierheim wirklich weiter?

Im Roman wird schlussendlich versprochen, alle Hebel für einen Neubau des Tierheims in Bewegung zu setzen – „Wunschdenken ist ja erlaubt“, so die Autorin. Sie nutzte die Lesung aber auch, um Simon Gröger auf das Schicksal des echten Tierheims anzusprechen, für das die Verantwortlichen sich bereits seit Jahren einen neuen Standort wünschen.

Zur Lesung von Heike Strate (Mitte) waren auch Vertreterinnen des Radolfzeller Tierheims gekommen, so etwa Julia Bierbach, die Vorsitzende des Tierschutzvereins (links), um sich für das Engagement für das Tierheim zu bedanken. | Bild: Marinovic, Laura

„Wir haben uns auf den Weg gemacht, um eine passende Fläche zu finden“, versicherte der OB. Er schränkte ein: „Es ist natürlich schon eine Herausforderung.“ Doch nicht nur über das Tierheim gab es einiges zu erfahren, sondern auch über das Leben der Schwäne sowie Hintergründe zur Entstehung des Buches. Dazu stand nicht nur Heike Strate Rede und Antwort, sondern auch der Buchpate Wolfgang Fiedler, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Möggingen, sowie Illustratorin Suliko Matyas.